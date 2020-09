Feyenoord is sinds de aanstelling van Dick Advocaat als trainer nog ongeslagen in de Eredivisie en wil dit seizoen een gooi doen naar de landstitel. Onder leiding van de 72-jarige Hagenaar is het geloof weer teruggekeerd in Rotterdam. "Advocaat heeft een volgende stap gezet in de professionalisering bij Feyenoord."

Steven Berghuis kwam eind juli na de eerste training van het seizoen superlatieven tekort om de invloed van Advocaat uit te leggen sinds zijn entree in De Kuip. Hij prees vooral de topsportcultuur die de 'kleine generaal' in zijn ogen had laten terugkeren in De Kuip. Iets wat werd gemist tijdens de korte periode van diens voorganger Jaap Stam.

"De trainer is nooit tevreden. Tevredenheid leidt tot luiheid en dat wil hij niet. Elke keer moet het beter en verwacht hij meer van iedereen. Daarbij spaart hij niemand. Hij laat elke speler op zijn tenen lopen. Ik heb persoonlijk de behoefte om telkens geprikkeld te worden en dat gevoel geeft hij je", zei Berghuis.

Advocaat kan indrukwekkende cijfers overleggen bij Feyenoord. Hij werd in november gepresenteerd als opvolger van Stam en loodste de ploeg daarna van de twaalfde naar de derde plaats. Wie weet had Feyenoord zelfs nog serieus mee kunnen doen in de strijd om het kampioenschap als de competitie in maart niet werd beëindigd vanwege de coronacrisis.

'Aan duidelijkheid laat Advocaat niets te wensen over'

Advocaat is constant bezig met het triggeren van de mensen binnen Feyenoord. Zo heeft hij op zijn persconferenties al meerdere keren te kennen gegeven dat hij de selectie te smal vindt om in aanmerking te kunnen komen voor de landstitel en sprak hij zijn verbazing uit over het verkochte aantal seizoenkaarten ten opzichte van aartsrivaal Ajax.

"Advocaat heeft een volgende stap gezet in de professionalisering bij Feyenoord. Dat is altijd wel een puntje geweest hier. Koeman had het jaren geleden over de prullenbakken die niet werden geleegd. Dat zijn kleine dingen, maar het zegt veel. Advocaat is iemand die overal op let", aldus Feyenoord-watcher Dennis van Eersel namens Rijnmond.

"Aan duidelijkheid laat Advocaat niets te wensen over. Hij weet ook precies wat hij wel en niet moet roepen in de media. Advocaat is niet alleen een man met heel veel ervaring, maar ook iemand met status. Als hij iets aangeeft, dan volg je. Dat is intern niet anders. Dat komt ook door de wijze waarop hij dat doet."

'Kunststukje als Feyenoord kampioen wordt'

Het zorgt soms wel voor spanning tussen Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen, al is die ook door de wol geverfd in de voetballerij. De opmerkingen van Advocaat hebben er wel mede toe geleid dat Feyenoord zich deze zomer versterkte met gerenommeerde Eredivisie-spelers als Bryan Linssen en Mark Diemers.

"Dat is toch geweldig? We hebben soms ruzie over bepaalde dingen, maar hij eindigt altijd onze app met: 'Ik mag je toch wel hoor'. En dat doe ik ook en daarmee is alles gezegd. Dick heeft veel ervaring en heeft alles meegemaakt en kent de situatie nu hier. Hij zet ons allemaal op een gezonde manier onder druk", vertelde Arnesen onlangs.

"Dit is het spel", weet Van Eersel. "Advocaat wil er iets bij en gaat in de media kijken hoe ver hij kan komen. Zijn belang is om een selectie te hebben waarmee hij kan strijden om de landstitel. Dat zou zeker kunnen. Feyenoord heeft de zaken nu goed voor elkaar, maar als ze kampioen worden, dan heeft Advocaat natuurlijk wel een kunststukje geleverd."

Feyenoord begint zaterdag aan de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De aftrap in het MAC³PARK stadion is om 20.00 uur en Bas Nijhuis is de scheidsrechter van dienst. Als gevolg van de coronamaatregelen is het stadion slechts voor een derde gevuld met toeschouwers.

