Olympique Lyon heeft vrijdag zijn eerste puntenverlies in de Ligue 1 geleden. De ploeg van Memphis Depay kwam niet verder dan 0-0 in en tegen Bordeaux. In Duitsland werd Hertha BSC al in de eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld.

Memphis, die in de eerste speelronde nog driemaal scoorde tegen Dijon (4-1), werd tegen Girondins de Bordeaux na 73 minuten gewisseld. De aanvoerder van Lyon wordt door diverse media in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona.

Lyon was de betere ploeg en noteerde liefst twintig doelpogingen, maar Bordeaux-doelman Benoît Costil hield zijn doel schoon. Bordeaux heeft in drie competitieduels nog geen tegentreffer hoeven slikken. Omdat er eerder ook al met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen Nantes, heeft de ploeg vijf punten en staat het voorlopig tweede.

OGC Nice is met zes punten koploper in Frankrijk. Titelverdediger Paris Saint-Germain heeft pas één duel gespeeld: een 1-0-nederlaag tegen RC Lens.

Hertha blameert zich in beker

Hertha BSC is al in eerste ronde van het toernooi om de DFB-Pokal uitgeschakeld. De Bundesliga-club verloor met 5-4 van Eintracht Braunschweig, dat vorig seizoen promoveerde van de Dritte Liga naar de Tweede Bundesliga.

Bij Hertha speelde Karim Rekik de hele wedstrijd mee en Javairô Dilrosun viel in. Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan kregen geen speeltijd.