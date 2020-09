Ajax vrouwen heeft vrijdag eenvoudig gewonnen van vv Alkmaar: 0-4 in de Eredivisie. PEC Zwolle verzuimde naast de Amsterdamsen aan kop te komen door een 2-2-gelijkspel tegen FC Twente.

In Alkmaar stond het na 35 minuten al 0-3. Vanity Lewerissa, Stefanie van der Gragt en Eshley Bakker scoorden voor Ajax. In blessuretijd gaf Marjolijn van den Bighelaar de zege nog meer glans met de vierde treffer.

Het is de tweede zege voor Ajax, dat in de openingsronde met 3-1 te sterk was voor FC Twente.

PEC Zwolle verzuimde net als Ajax op zes punten te komen. De ploeg van trainer Joran Pot slikte in de slotfase de gelijkmaker tegen Twente: 2-2.

Maud Asbroek en Naomi Hilhorst scoorden in de eerste helft voor PEC, nadat Oranje-international Renate Jansen de score had geopend voor Twente. In de 81e minuut redde Kerstin Casparij een punt voor de thuisploeg.

ADO Den Haag pakte zijn eerste punten van het seizoen door Excelsior met 1-0 te verslaan. Jaimy Ravensbergen maakte in de blessuretijd van de eerste helft de enige treffer. Excelsior is na twee duels puntloos.

PSV begint zondag aan seizoen

PSV, dat bovenaan stond toen het vorige seizoen werd beëindigd wegens de coronacrisis, speelt zondag pas zijn eerste duel van het nieuwe seizoen. De ploeg uit Eindhoven speelt uit tegen sc Heerenveen.

