SC Cambuur is vrijdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie kwijtgeraakt door een 0-2-nederlaag tegen Go Ahead Eagles. Excelsior-spits Elías Már Ómarsson staat al op zeven treffers na de 1-3-zege van zijn ploeg tegen FC Dordrecht.

Jeroen Veldmate en Bradly van Hoeven scoorden vroeg in de eerste helft en kort na rust voor Go Ahead. Daardoor was de ploeg uit Deventer in een bij vlagen grimmig duel te sterk voor Cambuur.

De Friezen, die in het stilgelegde vorige seizoen hard op weg waren naar de titel, leden hun eerste nederlaag van het seizoen. Cambuur won zijn eerste twee duels wel, maar moet NAC Breda en Roda JC boven zich dulden op de ranglijst. Die twee ploegen komen later deze speelronde nog in actie.

Bij de 1-3-zege van Excelsior op Dordrecht scoorde Ómarsson kort voor rust twee keer van dichtbij na een hoekschop. De IJslandse spits maakte zo de openingstreffer van Kevin Vermeulen in de Rijnmondderby ongedaan. Kort voor tijd stelde Thomas Oude Kotte de zege veilig door met een fraai schot de derde treffer te maken.

Ómarsson staat na drie wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie al op zeven treffers. Slechts twee clubs (Cambuur en NAC Breda) waren vaker trefzeker dan de spits van Excelsior in zijn eentje.

Excelsior, dat eerder op vrijdag nog twee coronabesmettingen binnen de selectie en staf meldde, komt op zes punten en klimt dankzij de zege naar de vierde plaats. 'Dordt' blijft met één punt in de onderste regionen steken.

Ismael Saibari (rechts) maakte een zuivere hattrick voor Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

NEC klopt beloften van Ajax

NEC was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Jong Ajax. Rens van Eijden kopte in de eerste helft raak uit een corner.

De Braziliaan Giovanni leek Jong Akax om de tachtigste minuut een punt te bezorgen door te scoren na een knappe pass van Kenneth Taylor. Maar een minuut later kreeg NEC een strafschop die werd benut door Jordy Bruijn: 1-2.

Jong PSV was met 1-4 veel te sterk voor Jong AZ, dat via Mohamed Taabouni nog wel op voorsprong kwam. Kort voor rust tekende Richard Ledezma voor de 1-1 en na rust was de Spaans/Belgische spits Ismael Saibari goed voor een zuivere hattrick: 1-4.

Jong AZ is op doelsaldo hekkensluiter, ook Jong Ajax en TOP Oss verloren hun eerste twee duels. NEC (dertiende) en Jong PSV (veertiende) staan in de middenmoot.

Scheidsrechter Robin Gansner trekt rood voor Oussama Alou van Jong FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Volendam verliest van tien man Jong FC Utrecht

Jong FC Utrecht pakte zijn eerste punten van het seizoen door op De Dijk Volendam te kloppen. Hicham Acheffay scoorde halverwege de tweede helft het enige doelpunt.

Op dat moment stond de belofteploeg al met tien man. Middenvelder Oussama Alou kreeg direct rood na een vervelende overtreding. Volendam, dat liefst 31 doelpogingen noteerde, is met één punt uit twee duels zwak aan het seizoen begonnen.

FC Eindhoven en Helmond Sport komen beide op vier punten uit drie duels. De Oost-Brabantse derby in het Jan Louwers Stadion eindigde in 0-0.

