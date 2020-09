AZ heeft vrijdag naar verluidt 2,5 miljoen euro betaald voor Jesper Karlsson. De Zweedse spits tekent tot medio 2025 in Alkmaar.

AZ was al lange tijd bezig om de tweevoudig international van Zweden aan te trekken. "Het heeft lang geduurd, maar nu is het rond. Ik ben heel blij", zegt Karlsson op de website van AZ.

"Deze transfer betekent veel voor me, want ik droomde er als kind al van om buiten Zweden te voetballen. Nu komt die droom uit."

De 22-jarige Karlsson komt nog niet direct naar Nederland. Hij speelt zaterdag nog met zijn club Elfsborg de topper tegen Djurgardens en doet mogelijk ook in de drie overige competitieduels in deze maand nog mee. Uiterlijk 28 september meldt hij zich in Alkmaar.

Karlsson moet voor gezonde concurrentie zorgen

Daardoor mist de aanvaller het duel in de voorronde Champions League van AZ tegen Dynamo Kiev van komende dinsdag en vermoedelijk ook de eerste competitieduels met PEC Zwolle (19 september) en Fortuna Sittard (26 september).

AZ ziet in de aanvaller, die dit seizoen negen goals maakte en vier assists gaf, vooral een versterking voor de toekomst. "Jesper is een creatieve speler met scorend vermogen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts.

"We zijn dan ook heel blij dat we hem voor vijf jaar hebben kunnen vastleggen. Hij heeft in Zweden bij zijn club en de nationale teams laten zien dat hij het niveau heel goed aankan. Jesper zal de druk opvoeren bij onze huidige aanvallers. Gezonde concurrentie is altijd goed."