Ronald Koeman is blij dat hij dit seizoen toch kan beschikken over Lionel Messi. In zijn tweede persconferentie als trainer van Barcelona vertelde hij te balen van de korte voorbereiding op het nieuwe seizoen.

"Messi is de beste, dat heb ik al vaker gezegd", zei Koeman vrijdag. "Hij laat al jaren zien dat hij een belangrijke speler is en ik hoop dat hem dit komend seizoen weer lukt."

De Argentijnse sterspeler stuurde aan op een vertrek bij de Catalaanse club, maar bond in nadat 'Barça' hem aan zijn vertrekclausule van 700 miljoen euro hield. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar heeft nog een contract voor één seizoen bij de club waar hij al zijn hele carrière speelt.

Messi (33) hervatte deze week de training, nadat hij nog weg was gebleven bij de eerste sessies onder Koeman. "We moeten zorgen dat hij zo snel mogelijk in de beste conditie is om te spelen", zei de oud-bondscoach. "Fantastisch dat hij dit seizoen onderdeel is van Barcelona, daar is iedereen heel blij mee."

Lionel Messi trainde eerder deze week individueel. (Foto: Pro Shots)

Koeman laat iedereen 45 minuten spelen in oefenduel

Barcelona speelt zaterdag de eerste oefenwedstrijd onder Koeman. De ploeg neemt het op tegen Gimnàstic Tarragona, dat uitkomt in de Segunda División B.

"Alle spelers zullen 45 minuten spelen", kondigde Koeman aan. "Ik wil graag intensiteit zien in ons spel, we willen de bal hebben en als we die niet hebben, moeten we veel druk zetten."

Barcelona heeft nog geen aankopen gedaan sinds Koeman de ontslagen Quique Setién opvolgde. Eerder werden al wel Miralem Pjanic (Juventus), Trincao (Braga), Matheus Fernandes (Palmeiras) en Pedrì (Las Palmas) vastgelegd. Daar staat het vertrek van Arthur (Juventus) en Ivan Rakitic (Sevilla) tegenover.

Koeman heeft Luis Suárez, Arturo Vidal en Samuel Umtiti laten weten dat ze mogen vertrekken. Onder anderen Oranje-internationals Georginio Wijnaldum en Memphis Depay worden in de media in verband gebracht met een transfer naar Camp Nou.

'Alle spelers hebben individuele voorbereiding'

Op de persconferentie sprak Koeman niet over de transfergeruchten, hij focuste zich op de huidige groep.

"Het is een lastige voorbereiding, want we hebben maar vier weken tot de eerste wedstrijden. Veel spelers hebben interlands gespeeld en komen nu pas terug."

"Eigenlijk draait iedere speler een individuele voorbereiding op het seizoen. De ene speler krijgt meer rust dan de andere. We moeten zorgen dat iedereen in topvorm is op 27 september bij de eerste wedstrijd tegen Villarreal."

Bekijk het programma in La Liga