Het kabinet vindt het niet verstandig dat het Nederlandse betaald voetbal in oktober gaat experimenteren met meer toeschouwers in stadions. Er lijkt daarmee een streep te gaan door het plan van interim-directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV (ECV).

De Jong vertelde donderdag in een interview met Radio 1 dat tijdens de test supporters in bepaalde vakken geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden, mits ze een mondkapje dragen.

"Ergens in oktober gaat er binnen voetbalstadions geëxperimenteerd worden met meer mensen toelaten. Het is nog niet helemaal bekend welke clubs dat zijn, maar het zijn een paar clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie, en in verschillende stadions", aldus De Jong.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet dat echter niet zitten. "Wij hebben goede afspraken met de KNVB. Dit is niet de situatie om af te wijken van de lijn. Dat moeten we niet doen", reageerde hij vrijdag tegenover de NOS.

"Er zijn later misschien wel meer mogelijkheden om meer publiek toe te laten. Maar dat moet wel verantwoord zijn, het moet stap voor stap en het moet ook een gezamenlijk besluit zijn."

De Keuken Kampioen Divisie is al twee speelrondes onderweg en de Eredivisie begint zaterdag aan een nieuw seizoen. De meeste stadions zijn voor een derde gevuld met toeschouwers en bij de topclubs is de bezettingsgraad nog een stuk lager.