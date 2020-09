Feyenoord-trainer Dick Advocaat kiest tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle zaterdag voor Nicolai Jørgensen als spits en Lutsharel Geertruida als vervanger van Eric Botteghin.

De 29-jarige Jørgensen krijgt de voorkeur boven Róbert Bozeník. "Ik kies tegen PEC voor Jørgensen, maar dat zegt niets over de komende weken. Het ligt aan de spelers zelf wie er in de spits staat", zegt Advocaat vrijdag op de persconferentie.

Verder is Botteghin geschorst bij Feyenoord, waardoor in het centrum van de verdediging een plekje vrij is. Die plek wordt ingevuld door Geertruida en dus niet door bijvoorbeeld Wouter Burger, die in de voorbereiding wel op die positie heeft gespeeld.

"Burger is me aan de bal wel bevallen, maar het blijft een middenvelder", zo legt de 72-jarige Advocaat uit. "Geertruida heeft daar gespeeld en is een rechtspoot, dus dat is wat ons betreft logischer."

Advocaat laat verder weten dat aanvoerder Steven Berghuis en linksback Ridgeciano Haps, die door blessures een deel van de voorbereiding moesten missen, fit genoeg zijn om te starten tegen PEC.

Dick Advocaat gaat beginnen aan zijn tweede seizoen als Feyenoord-coach. (Foto: Pro Shots)

Advocaat blij met werk van bestuur

Feyenoord versterkte zich deze zomer met Mark Diemers, Bryan Linssen, João Carlos Teixeira, Christian Conteh. Daar is Advocaat, die meermaals op versterkingen hamerde, dan ook blij mee.

"Ik vind dat Frank Arnesen (technisch directeur, red.) en het bestuur het uitstekend hebben gedaan. De groep moest bij elkaar blijven en er moesten een paar spelers bij. Er komt op korte termijn ook nog een verdediger bij. Ik weet al wel wie dat is, ja."

PEC Zwolle-Feyenoord begint zaterdag om 20.00 uur en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

