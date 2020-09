Trainer Roger Schmidt heeft een dag voor de start van de Eredivisie benadrukt dat hij nog niet helemaal tevreden is over de huidige selectie van PSV. De Duitser hoopt en verwacht dat hij nog meerdere nieuwe spelers kan verwelkomen.

"We proberen de ploeg nog te versterken en dat is ook noodzakelijk", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met FC Groningen. "We zoeken naar echte kwaliteitsspelers en daar moet je geduld voor hebben. Op dit moment ben ik gefocust op mijn huidige ploeg, die gewoon goed is."

PSV versterkte zich deze transferperiode met doelman Yvon Mvogo (RB Leipzig, huur) en linksback Philipp Max, die voor miljoenen is overgenomen van FC Augsburg. Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Daniel Schwaab, Ricardo Rodríguez, Ritsu Doan en Jeroen Zoet.

De kans is aanwezig dat ook Sam Lammers ergens in de komende weken nog vertrekt, want de spits wordt in verband gebracht met een transfer naar Atalanta. Hij kan ondanks de transferperikelen wel in actie komen tegen Groningen.

"Ik heb met Sam gesproken en ben bekend met de geruchten over de onderhandelingen en zijn wens om te vertrekken", zei Schmidt. "Zijn voorbereiding was goed en hij is 100 procent gemotiveerd. Sam is een topprof en daar heb ik veel respect voor. Er is dan ook geen twijfel dat hij zondag inzetbaar is."

Roger Schmidt kan de begeerde Sam Lammers gewoon inzetten tegen FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

'We hebben nu wedstrijden nodig om ons te ontwikkelen'

Schmidt is hoe dan ook blij dat de Eredivisie na een wisselvallige voorbereiding eigenlijk gaat beginnen. PSV boekte zeges op KFC Uerdingen, Hertha BSC en SC Verl, maar kwam niet langs onder meer Vitesse, Willem II en Eintracht Frankfurt.

"We hebben alles gedaan wat we konden doen om ons voor te bereiden, maar de ploeg moet zich nu ontwikkelen en dat gaat niet meer met oefenduels of trainingen. We hebben nu echt competitiewedstrijden nodig om beter te worden", aldus Schmidt.

De wedstrijd tussen FC Groningen en PSV begint zondag om 16.45 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion. De kans is groot dat de Eindhovenaren het opnemen tegen Arjen Robben, die tussen 2002 en 2004 het shirt van PSV droeg en bij Groningen zijn rentree maakt als profvoetballer.

"We kijken altijd naar de sterkte en zwaktes van de tegenstander en iemand als Robben is met zijn ervaring en kwaliteit een sleutelspeler bij Groningen", erkende Schmidt. "Het is goed voor de competitie dat hij terug is. We zullen ons moeten voorbereiden op hem."