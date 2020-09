Daley Blind kan in actie komen tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen van Ajax in de Eredivisie. Na problemen met zijn hart te hebben gehad, behoort de dertigjarige verdediger zondag tot de selectie voor het uitduel met Sparta Rotterdam.

"Het gaat goed met Daley. Hij traint al ruim een week en is inzetbaar voor aanstaande zondag", zei trainer Erik ten Hag vrijdag tijdens zijn persconferentie.

Blind zakte twee weken geleden in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in elkaar. Ten Hag liet na afloop weten dat zijn inwendige defibrillator (icd) was afgegaan. Het apparaat is in december geplaatst, nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia voor het eerst naar de grond was gegaan.

"Daley staat er positief in wat betreft de toekomst, dus dan hebben wij daar ook alle vertrouwen in. Ik heb me ook geen zorgen gemaakt, want er is constant contact met de medische staf en die benadrukt telkens dat hij safe is."

"Je kunt de oorzaak van het afgaan van de icd niet wegnemen. Ik kan daar verder niet op ingaan, maar het kastje kan blijven afgaan. Daarvoor zit dat ding er ook. De resultaten van het onderzoek dat hij heeft ondergaan, waren in elk geval bevredigend."

Martínez en Rensch vraagteken voor Sparta

Blind staat wellicht meteen in de basis, omdat Lisandro Martínez en Devyne Rensch een twijfelgeval zijn voor het treffen met Sparta. Beide verdedigers, die in de voorbereiding enkele keren op de plek van Blind speelden, ontbreken al een paar dagen op de training vanwege een blessure.

Ajax geldt als de topfavoriet voor de landstitel. De Amsterdammers raakten deze zomer weliswaar sterkhouders Hakim Ziyech en Donny van de Beek kwijt, maar maakten indruk in de voorbereiding en wonnen daarin acht van de negen vriendschappelijke confrontaties.

"We geloven in onszelf, maar we weten dat de concurrentie scherp is en niets cadeau zal krijgen. We zijn tevreden met deze selectie en met de ontwikkelingen in de voorbereiding, dus we kijken uit naar de start van de competitie. Ook omdat er al zo lang niet is gevoetbald", aldus Ten Hag.

Sparta-Ajax begint zondag om 14.30 uur op Het Kasteel en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Er zijn als gevolg van de coronamaatregelen ruim drieduizend Sparta-supporters welkom in het stadion, dat een capaciteit van elfduizend heeft. Het uitvak blijft leeg.

Bekijk het programma in de Eredivisie