Manager Marcelo Bielsa heeft vrijdag alsnog een nieuw contract getekend bij Leeds United. De 65-jarige Argentijn gaat daardoor definitief met de voormalige grootmacht de Premier League in.

Bielsa's oude contract bij Leeds liep aan het einde van vorig seizoen af. De club wilde de verbintenis al langere tijd verlengen, maar Bielsa schoof die beslissing steeds voor zich uit. Leeds begint zaterdag aan de competitie met een uitduel met Liverpool.

De excentrieke Bielsa is sinds 2018 de eindverantwoordelijke bij Leeds. Hij leidde de ploeg afgelopen seizoen naar de titel in het Championship en zorgde er zodoende voor dat Leeds na zestien jaar terugkeert in de Premier League.

Bielsa, die door de fans van Leeds op handen wordt gedragen, was in het verleden trainer bij onder meer Lille OSC, Lazio, Olympique Marseille en Athletic Club, en bondscoach van Argentinië. Hij staat erom bekend tijdens wedstrijden op een kratje te zitten.

Leeds was in de jaren negentig en begin deze eeuw nog een grootmacht in Engeland. De club pakte in 1992 de laatste landstitel voor de invoering van de Premier League en bereikte in 2001 de halve finales van de Champions League.

Daarna zakte Leeds echter ver weg. De club degradeerde in 2004 naar het Championship en in 2007 zelfs naar de League One. Leeds belandde in 2010 weer in het Championship en beleefde daarin na vele magere jaren vorig jaar een topseizoen.

