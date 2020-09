RKC Waalwijk heeft zich een dag voor de start van de Eredivisie dankzij een ruildeal versterkt met Finn Stokkers. De spits komt over van NAC Breda, terwijl Mario Bilate de omgekeerde weg bewandelt.

De 24-jarige Stokkers stond nog een jaar onder contract bij NAC en tekent bij RKC een verbintenis tot medio 2022. De geboren Zuid-Hollander begon zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam (2013-2017) en speelde ook al voor Fortuna Sittard (2017-2019) voor hij naar NAC vertrok.

Bij de club uit Breda speelde Stokkers dertig officiële wedstrijden, waarin hij acht doelpunten maakte. De aanvaller had in de eerste twee duels van het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nog een basisplaats bij NAC en scoorde één keer.

Waar RKC zich versterkt met Stokkers, verkast Bilate van Waalwijk naar Breda. De 29-jarige spits speelde sinds de zomer van 2018 voor RKC en kwam tot 38 officiële duels, waarin hij tien keer scoorde en zes assists leverde. Bilate, die meermaals de aanvoerdersband droeg, maakte vorig seizoen in de Eredivisie geen doelpunten.

"Op het moment dat NAC concrete interesse toonde voor Mario Bilate, hebben wij van de gelegenheid gebruikt gemaakt om tegelijkertijd Finn Stokkers over te nemen", verklaart RKC-directeur Frank van Mosselveld de opvallende ruildeal. "In de persoon van Stokkers halen we een speler in huis die dichter bij de eigenschappen van een spits komt zoals wij binnen RKC Waalwijk nastreven."

Stokkers is de negende aanwinst voor RKC, dat het nieuwe Eredivisie-seizoen zondag begint met een thuiswedstrijd tegen Vitesse (aftrap 16.45 uur).

VVV strikt Belgische middenvelder

VVV-Venlo versterkte zich met Nezar S'rifi, die overkomt van Lierse Kempenzonen. De twintigjarige middenvelder trainde al een tijdje mee met de ploeg van trainer Hans de Koning en maakte genoeg indruk om een contract af te dwingen bij de Venlonaren.

"Nezar heeft aangetoond dat hij niet alleen een creatieve speler is, maar ook een gedreven jongen met de wil om te slagen", zegt technisch manager Stan Valckx. "Hij krijgt van ons de opdracht mee om hetgeen hij heeft laten zien in de proefperiode door te zetten en te laten zien dat hij een waardevolle aanvulling is voor de selectie."

S'rifi, die uitkwam voor diverse Belgische nationale jeugdelftallen, is vanzelfsprekend blij met zijn contract. "Ik zie het als een beloning voor hard werken. Mijn doel in Venlo is om veel te leren en stappen te maken en uiteindelijk wil ik mijn steentje bijdragen aan de prestaties van de ploeg."

Mogelijk maakt S'rifi zondag al zijn debuut voor VVV. De ploeg van De Koning speelt om 12.15 uur een uitwedstrijd tegen FC Emmen.