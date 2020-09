Thomas Tuchel had donderdagavond niet veel tijd nodig om de pijnlijke nederlaag van Paris Saint-Germain bij RC Lens (1-0) te accepteren. De coach van de Parijzenaars zag door het gemis van zijn belangrijkste spelers een gebrek aan creativiteit in de ploeg.

"In de eerste helft deden we het wel goed, maar het was duidelijk dat we te weinig kansen creëerden. Na rust was dat niet anders. Bovendien waren de spelers na 75 minuten vermoeid en was het lastig om nog terug te komen van die achterstand", zegt Tuchel op de site van PSG.

De Duitser voorspelde al dat zijn ploeg het lastig zou krijgen tegen RC Lens, want hij kon in Stade Bollaert-Delelis niet beschikken over zijn belangrijkste spelers. Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes en Marquinhos testten allemaal positief op COVID-19 en zitten in isolatie.

De coronabesmettingen in de selectie komen op een vervelend moment voor PSG, dat de komende negen dagen drie wedstrijden speelt. De kans is groot dat veel van zijn positief geteste sterspelers zondag ook niet beschikbaar zijn als PSG het in 'La Classique' opneemt tegen Olympique Marseille.

"Misschien dat sommige spelers wel in actie kunnen komen, maar feit is dat ze dan 'La Classique' zullen spelen met maar één training in de benen", benadrukt Tuchel. "Dus wat kan ik dan van hen verwachten? Het zou prima zijn als ik ze speelminuten kan geven, maar fysiek gezien kan ik niet verwachten dat ze een wedstrijd kunnen bepalen."

Het duel met Lens was voor verliezend Champions League-finalist PSG de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. De club uit Parijs staat nu op de zestiende plek in de Ligue 1. "We moeten deze nederlaag accepteren", vindt Tuchel. "Dit is niet het einde van het seizoen, maar pas het begin."

