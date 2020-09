Paris Saint-Germain heeft de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe Ligue 1-seizoen donderdag verloren. De regerend landskampioen, die door coronabesmettingen van onder anderen Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di Maria flink uitgekleed was, ging met 1-0 onderuit tegen het gepromoveerde RC Lens.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Ignatius Ganago, die profiteerde van een blunder van doelman Marcin Bulka. De Pool, normaal gesproken reservedoelman, schoof de bal zomaar in de voeten van de aanvaller, die geen fout maakte voor het lege doel.

Bij Paris Saint-Germain viel Mitchel Bakker zes minuten voor tijd in. Het zeventienjarige toptalent Xavi Simons bleef de hele wedstrijd op de bank.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel werd in de aanloop naar de competitiestart geteisterd door coronabesmettingen. In totaal zeven spelers bleken besmet. Naast Neymar, Mbappé en Di Maria deden ook de positief geteste Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes en Marquinhos niet mee tegen Lens.

Bij Lens-Paris Saint-Germain waren voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 fans welkom bij een wedstrijd in de Ligue 1, die net als de Eredivisie vroegtijdig werd beëindigd als gevolg van de coronacrisis. Er zaten in totaal vijfduizend mensen in Stade Bollaert-Delelis.

Het duel werd eerder nog uitgesteld door de Franse voetbalbond, omdat PSG twee weken geleden nog in actie kwam in de finale van de Champions League tegen Bayern München, die met 0-1 verloren ging.

