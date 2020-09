Het Nederlandse betaalde voetbal gaat in oktober experimenteren met meer toeschouwers in stadions, kondigt Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV (ECV), donderdag aan in een interview op Radio 1. Tijdens het experiment hoeven fans in bepaalde vakken geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, mits ze een mondkapje dragen.

"Ergens in oktober gaat er binnen voetbalstadions geëxperimenteerd worden met meer mensen toelaten", aldus De Jong. "Het is nog niet helemaal bekend welke clubs dat zijn, maar het zijn een paar clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie, en in verschillende stadions."

Het experiment houdt vooral in dat meer mensen op een kleinere afstand kunnen zitten dan de voorgeschreven 1,5 meter. "Ervan uitgaande dat ze dan bijvoorbeeld mondkapjes dragen. Dan krijg je de situatie zoals in het openbaar vervoer. Dat gaat niet in het hele stadion tegelijkertijd gebeuren, maar in één of twee vakken."

De Jong zegt dat het betaalde voetbal bij het experiment steun heeft van de politiek. "Zij zijn ook heel benieuwd en willen weten welke gegevens het oplevert. Je moet gaan experimenteren en onderzoek doen. Het grote voordeel van voetbal is dat je precies weet wie er binnen zit en waar. De mensen zijn heel makkelijk te achterhalen."

Jan de Jong is voorzitter van de Eredivisie CV, een adviesorgaan van de KNVB. (Foto: Pro Shots)

Eén club gaat beroep doen op noodsteun

In hetzelfde interview liet De Jong weten dat één club een beroep gaat doen op de noodsteun van de overheid. Hoewel de voetbalsector geen 140 miljoen euro noodsteun kreeg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunnen clubs individueel wel een steunaanvraag doen.

"Het is niet aan mij om te openbaren welke club dat is. Wij verwachten dat nog meer clubs er gebruik van moeten maken. Hoe sneller we met meer publiek kunnen spelen, hoe minder afhankelijk we zijn van Haagse steun. Maar komt er bijvoorbeeld een situatie dat je helemaal zonder publiek moet spelen, dan zal ook een club als Ajax op steun moeten rekenen. Je houdt het anders niet overeind."

"Mochten wij in januari met volledig publiek mogen spelen, dan redt de sector het wel", vervolgt De Jong. "Heb je na januari nog met beperkt publiek te maken, dan zal een aanzienlijk aantal clubs gebruik moeten maken van het loket in Den Haag."

De KNVB gaf in mei bij het ministerie aan dat de clubs 330 miljoen euro schade lijden als gevolg van de coronacrisis. Daarvan lossen de clubs zelf 190 miljoen op, door onder meer loonoffers onder spelers, stafleden en directeuren en ontslagrondes onder het personeel. De resterende 140 miljoen euro wordt niet gecompenseerd door het ministerie.