Kenny Tete maakt de overstap van de Ligue 1 naar de Premier League. De rechtsback vertrekt bij Olympique Lyon en tekent een contract voor vier seizoenen bij het gepromoveerde Fulham, met een optie voor nog een seizoen.

Met de transfer is een bedrag van 3,2 miljoen euro gemoeid. Naast de afkoopsom bedong Lyon een doorverkooppercentage van 10 procent voor een bedrag boven de 10 miljoen euro bij een toekomstige transfer. Tete had bij de Franse club nog een verbintenis tot volgend jaar zomer.

"Het is een geweldig gevoel. Ik voel me gezegend om hier te zijn", zegt de dertienvoudig Oranje-international op de website van zijn nieuwe club. "Ik hoorde van de interesse van Fulham en was daardoor overweldigd. Ik wist al snel dat ik Lyon wilde verlaten voor Fulham."

Tete kwam sinds medio 2017 uit voor Lyon, dat hem voor 4 miljoen euro overnam van Ajax. Hij speelde in totaal tachtig officiële wedstrijden voor de club uit de Ligue 1 en kwam daarin eenmaal tot scoren.

Memphis enige Nederlander bij Lyon

De 24-jarige verdediger begon zijn carrière in 2013 bij Jong Ajax en maakte twee jaar later zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Na 55 officiële duels vertrok hij naar Frankrijk.

Door het vertrek van Tete is Memphis Depay de enig overgebleven Nederlander bij Lyon. Ook de aanvaller zou weleens kunnen vertrekken, want hij mag zich in de belangstelling verheugen van FC Barcelona en AS Roma.

Fulham keert komend seizoen na een jaar afwezigheid terug in de Premier League. De club uit West-Londen was in de finale van de play-offs om promotie te sterk voor Brentford (2-1).