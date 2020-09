Hakim Ziyech moet zijn debuut voor Chelsea uitstellen. De 27-jarige spelmaker, die deze zomer overkwam van Ajax, is weken uitgeschakeld door een knieblessure, meldt manager Frank Lampard donderdag op zijn persconferentie.

"Ziyech heeft een blessure aan zijn knie opgelopen en is niet fit voor de wedstrijd tegen Brighton", zegt Lampard in aanloop naar Chelsea's openingsduel van maandag in de Premier League. "We hopen dat het een kwestie van een paar weken is."

De Marokkaanse international liep de blessure op 29 augustus op in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, wat zijn officieuze debuut voor Chelsea was. Hij moest zich na 54 minuten laten vervangen voor Conor Gallagher en kwam sindsdien niet meer in actie in de Londense hoofdmacht.

Ziyech maakte deze zomer voor 40 miljoen euro de overstap van Ajax naar Chelsea, waarmee hij de op twee na duurste Eredivisie-speler aller tijden werd. Hij speelde vier seizoenen in Amsterdam. Met Ajax won hij de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Eerder was hij actief voor FC Twente en sc Heerenveen.

Hakim Ziyech moest zich laten vervangen in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. (Foto: Getty Images)

Ook Chilwell en Thiago Silva afwezig

Naast Ziyech kan Lampard maandag tegen Brighton ook niet beschikken over nieuwelingen Ben Chilwell en Thiago Silva. Linksback Chilwell, die voor ruim 50 miljoen euro werd overgenomen van concurrent Leicester City, is volgens Lampard nog niet fit genoeg bevonden. De reden van de absentie van de transfervrije Thiago Silva, die al wel traint in Londen, is niet bekendgemaakt.

Het kapitaalkrachtige Chelsea roerde zich deze zomer hevig op de transfermarkt. Naast Ziyech, Chilwell en Thiago Silva versterkte de nummer vier van het afgelopen Premier League-seizoen zich ook met Kai Havertz (80 miljoen euro, Bayer Leverkusen) en Timo Werner (53 miljoen euro, RB Leipzig).

De Premier League gaat zaterdag van start met de stadsderby tussen Fulham en Arsenal. In de Engelse competitie zijn voorlopig geen toeschouwers welkom om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.