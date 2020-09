Björn Kuipers mag op 12 september alsnog de Griekse bekerfinale tussen Olympiacos Piraeus en AEK fluiten, zo maakt de KNVB donderdag bekend.

Kuipers werd eind juli al door de Griekse bond en de UEFA gevraagd om de eindstrijd in Athene in goede banen te leiden, zodat hij wedstrijdritme kon opdoen in aanloop naar het finaletoernooi van de Champions League en Europa League in augustus.

Het duel werd echter tot twee keer toe uitgesteld. Eerst kon de politie op 26 juli de veiligheid van de spelers niet garanderen. Vervolgens kon de herkansing op 30 augustus ook niet doorgaan, omdat de selectie van Olympiacos vanwege een coronabesmetting in quarantaine moest.

Bij de bekerfinale wordt de 47-jarige Kuipers geassisteerd door zijn vaste assistent-scheidsrechter Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Rob Dieperink reist mee als vierde official, terwijl Pol van Boekel de VAR is.

Kuipers floot ook al de de return van de halve finale tussen Olympiacos en PAOK, die Olympiacos met 2-0 won. De Oldenzaler trok in die wedstrijd twee rode kaarten voor PAOK. In augustus had hij de halve finale van de Champions League tussen RB Leipzig en Paris Saint-Germain (0-3) en Sevilla-AS Roma (2-0) in de achtste finales van de Europa League onder zijn hoede.