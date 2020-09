Jasper Cillessen kan voorlopig niet in actie komen voor Valencia. De doelman van het Nederlands elftal kampt met een spierblessure.

Cillessen stond de afgelopen week wel gewoon onder de lat bij de Nations League-duels van Oranje met Polen (vrijdag, 1-0-zege) en Italië (maandag, 0-1-verlies). De oud-Ajacied deed woensdag ook mee tijdens de training van Valencia, maar kreeg last van zijn hamstring en haakte af.

Het is niet bekend hoelang Cillessen uit de roulatie is. Valencia doet daar in een korte verklaring op de website geen uitspraken over, maar volgens het Spaanse Marca zal de 58-voudig international circa drie weken moeten revalideren.

Het lijkt daarom uitgesloten dat Cillessen komend weekend in actie kan komen als Valencia het nieuwe seizoen in La Liga begint. De club uit de sinaasappelstad start de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Levante (aftrap 21.00 uur).

Overigens is de kans aanwezig dat Cillessen zijn laatste wedstrijd voor Valencia al gespeeld heeft. De 31-jarige keeper wordt al enige tijd in verband gebracht met een vertrek bij Valencia, dat moet bezuinigen en daarom afscheid zou willen nemen van de relatief dure Nederlander.

Cillessen speelt sinds de zomer van 2019 bij Valencia en staat daar nog tot medio 2023 onder contract. Hij kwam tot dusver tot dertig officiële wedstrijden, maar in het slot van het seizoen kreeg Jaume Domènech meerdere keren de voorkeur onder de lat.

