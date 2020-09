Door de coronacrisis is de zomerstop voor Eredivisie-clubs langer, maar misschien ook wel uitdagender dan ooit. Financieel zijn er veel vraagtekens, er wordt toegewerkt naar wedstrijden met slechts deels gevulde stadions en selecties moeten weer op peil worden gebracht. In een vierluik maakt NU.nl de balans op per club. In deel vier nemen we de titelkandidaten voor komend seizoen door.

Het aantal verkochte seizoenkaarten valt bij veel clubs lager uit door een aangepast verkoopbeleid vanwege de coronacrisis.

4. PSV: met aanvallend spel op jacht naar de titel

Begroting: 80 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 26.500 (vorig seizoen: 28.000)

Sterke/Zwakke punten: PSV stelde deze zomer met Roger Schmidt een aanvallend ingestelde trainer aan. De Duitser was eerder actief bij onder meer Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen en staat bekend om zijn pressievoetbal. De vraag is of het spelersmateriaal in Eindhoven geschikt is voor het spel van Schmidt, die met keeper Yvon Mvogo en Philipp Max wel al twee spelers uit de Bundesliga zag komen.

Resultaten in de voorbereiding: PSV presteerde nogal wisselvallig. De Eindhovenaren wonnen overtuigend van Hertha BSC (4-0) en van enkele laagvliegers, maar verloren met 1-2 van Eintracht Frankfurt en kwamen niet verder dan gelijke spelen tegen Viktoria Köln en Willem II (beide 1-1).

Met Roger Schmidt heeft PSV na achttien jaar weer een buitenlandse trainer. (Foto: Getty Images)

3. Feyenoord: vraag is of selectie breed genoeg is

Begroting: 58 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 29.000 (vorig seizoen: 31.000)

Sterke/Zwakke punten: Met mannen als Bryan Linssen, João Carlos Teixeira en Mark Diemers voegde Feyenoord enkele ervaren namen aan de selectie toe. De (breedte)versterkingen waren nodig, want huurlingen Oguzhan Özyakup, Rick Karsdorp en Edgar Ié keerden terug naar hun eigen club, terwijl ook Jan-Arie van der Heijden en Renato Tapia vertrokken. De vraag is of de selectie van Feyenoord komend seizoen breed genoeg is om lang om de titel mee te kunnen doen.

Resultaten in de voorbereiding: Van de zeven oefenwedstrijden was de 3-1-zege op Borussia Dortmund het hoogtepunt. Ook Sparta (3-0) en Club Brugge (2-1) werden verslagen, maar tegen FC Twente en Arminia Bielefeld kwam Feyenoord niet verder dan 0-0. Van Tweede Bundesliga-club Hamburger SV werd zelfs verloren (0-1).

Feyenoord nam Bryan Linssen deze transferperiode over van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

2. AZ: toptalent is in Alkmaar gebleven

Begroting: Nog niet bekend

Verkochte seizoenkaarten: 9.000 (vorig seizoen: 9.000)

Sterke/Zwakke punten: Met Stijn Wuytens en Thomas Ouwejan raakte AZ twee verdienstelijke spelers kwijt, maar toptalenten als Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners spelen - ondanks buitenlandse interesse - wonderwel nog in Alkmaar. En met Timo Letschert is een ervaren centrale verdediger vastgelegd. AZ lijkt er daardoor zeker niet zwakker op geworden in vergelijking met vorig seizoen toen de ploeg van trainer Arne Slot knap tweede werd.

Resultaten in de voorbereiding: AZ is de enige Eredivisie-club die al een officiële wedstrijd achter de rug heeft: het met 3-1 gewonnen duel met Viktoria Plzen in de voorronde van de Champions League. Op basis van de oefencampagne was het een klein wonder dat AZ won van de Tsjechische topclub, want tegen Telstar werd met 1-1 gelijkgespeeld en PEC Zwolle won met 1-0 van de Alkmaarders. Punt van zorg is dat in de zes oefenduels maar drie keer gescoord werd.

Myron Boadu behoort ook komend seizoen tot de belangrijkste spelers van AZ. (Foto: Pro Shots)

1. Ajax: vertrek belangrijke schakels lijkt opgevangen

Begroting: 110 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 42.000 (vorig seizoen: 42.000)

Sterke/zwakke punten selectie: Ajax raakte met Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Joël Veltman drie basisspelers kwijt, maar met Antony en Mohammed Kudus zijn er ook directe versterkingen vastgelegd. Zeker in aanvallend opzicht heeft trainer Erik ten Hag daardoor mogelijkheden te over. Achterin is het de vraag of doelman André Onana en linksback Nicolás Tagliafico, die een vertrekwens hebben, de komende weken behouden blijven.

Resultaten in de voorbereiding: Eindelijk kon Ten Hag rustig sleutelen aan zijn elftal, omdat Ajax na jaren geen Europese voorrondes speelt. De puzzelstukjes, met Quincy Promes op 'tien' en Antony als smaakmaker, lijken op hun plek gevallen, terwijl Zakaria Labyad verraste als productieve spits. Ruime overwinningen op RKC Waalwijk (6-1), FC Utrecht (5-1) en Red Bull Salzburg (4-1) stemden Ten Hag tevreden en zorgden ervoor dat de supporters rekenen op de landstitel.

Antony en Quincy Promes maakten indruk tijdens de oefencampagne, waarin Ajax ongeslagen bleef. (Foto: Pro Shots)