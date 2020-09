Jürgen Klopp verwacht niet dat Liverpool zich deze transferperiode nog nadrukkelijk op de markt gaat roeren. De Duitse coach is tevreden met zijn huidige selectie en ziet geen reden om het voorbeeld van concurrent Chelsea te volgen.

'The Blues' gaven deze zomer in totaal al meer dan 200 miljoen euro uit aan spelers als Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz en Timo Werner. Daarnaast kwam Thiago Silva transfervrij over van Paris Saint-Germain. Liverpool daarentegen haalde alleen verdediger Konstantinos Tsimikas.

"We leven op dit moment in een wereld met veel onzekerheden. Voor sommige clubs is het minder belangrijk hoe onzeker de toekomst is, omdat ze bijvoorbeeld een rijke oligarch als eigenaar hebben. Liverpool is een ander soort club", zegt Klopp, wiens club wordt geleid door een Amerikaans miljardenbedrijf, bij de BBC.

"We haalden twee jaar geleden de finale van de Champions League, wonnen het toernooi vorig jaar en veroverden afgelopen seizoen de landstitel. Dat hebben we allemaal bereikt door ons te profileren als de club die Liverpool is."

Chelsea versterkte zich met onder anderen Hakim Ziyech. (Foto: Getty Images)

'We kunnen ons niet gedragen als Chelsea'

Liverpool roerde zich nog niet echt op de transfermarkt en raakte ook geen bepalende spelers kwijt, al wordt middenvelder Georginio Wijnaldum gelinkt aan een transfer naar FC Barcelona. Klopp is dan ook niet jaloers op het kapitaalkrachtige Chelsea.

"Wij kunnen niet uit het niets zeggen: we gaan ons gedragen als Chelsea. Zij hebben veel spelers gehaald. Dat kan een voordeel zijn, maar het betekent ook dat er in korte tijd met die nieuwe jongens een sterk team moet worden gevormd", zegt Klopp.

"Je kunt niet de elf beste spelers ter wereld halen en hopen dat ze een week later de sterren van de hemel spelen. Het gaat om wat er op het trainingsveld gebeurt, en ik werk al een tijdje met deze ploeg. Dat is een voordeel voor ons."

Liverpool begint zaterdag aan de jacht op titelprolongatie, als de ploeg van Klopp een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Leeds United speelt. Chelsea begint maandag met een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

