FC Groningen heeft woensdag de twintigjarige Noor Jørgen Strand Larsen van Sarpsborg 08 FF overgenomen en heeft daarmee de gewenste spits binnen.

Strand Larsen speelde sinds 2015 bij Sarpsborg. De 1,93 meter lange spits werd door de Noorse club in 2017 uitgeleend aan AC Milan, maar hij keerde na een jaar deel te hebben uitgemaakt van het Onder 19-elftal alweer terug. Hij was voor Sarpsborg negen keer trefzeker in 61 wedstrijden.

Afgelopen dinsdag deed Strand Larsen nog met Jong Noorwegen mee in het EK-kwalificatie-duel met Jong Oranje (2-0-nederlaag). Hij tekende bij FC Groningen een vierjarig contract met een optie op nog een seizoen. Hij lag nog drie jaar vast bij Sarpsborg, maar de hoogte van de transfersom is niet bekend.

FC Groningen had de behoefte aan een spits omdat er in de voorbereiding niet al te veel werd gescoord. Trainer Danny Buijs speelde zondag in de laatste oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld (1-1) zonder echte aanvalsleider, maar met Arjen Robben en Ramon Pascal Lundqvist in de voorhoede.

"Hoewel de roep om een spits met de dag toenam, wilden wij vooral een goede keuze maken. Kwaliteit boven snelheid. We wilden 100 procent overtuigd zijn van de keuze die we zouden maken", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus op de website van FC Groningen.

Strand Larsen is na Robben, Wessel Dammers (Fortuna Sittard), Ko Itakura (Manchester City, opnieuw gehuurd), Damil Dankerlui (Willem II), Patrick Joosten (FC Utrecht) en Nigel Bertrams (MVV Maastricht) de zevende versterking voor FC Groningen, dat zondag de Eredivisie begint in eigen huis tegen PSV.