De Egyptische regering stelt een onderzoek in naar de verdwenen Afrika Cup uit 2010, zo kondigt het ministerie van Jeugd en Sport woensdag aan.

Het onderzoek volgt na uitspraken van voormalig doelman Ahmed Shobair, die in zijn eigen talkshow onthulde dat de gouden Afrika Cup-bokaal uit 2010 verdwenen is uit de prijzenkast van de Egyptische voetbalbond EFA.

De EFA ontdekte dat de beker verdwenen was toen ambtenaren bezig waren met de inrichting van een voetbalmuseum ter ere van het honderdjarige bestaan van de bond.

Over de verdwijning van de beker gaan verschillende verhalen. Magdy Abdelghani, een voetbalgrootheid in Egypte, beweert dat Ahmed Hassan, de aanvoerder van Egypte in 2010, en voormalig bondscoach Shawky Gharib weten waar de trofee zich op dit moment bevindt. Hassan en Gharib ontkennen dat.

Verschillende oud-voetbalfunctionarissen claimen dat de beker in 2013 door demonstranten is ontvreemd bij een plundering in het hoofdkantoor van de EFA in de Egyptische hoofdstad Caïro. Die verhalen vormden voor de overheid aanleiding om een onderzoek te starten.

Ahmed Hassan, de aanvoerder van het winnende Egypte in 2010, zou weten waar de verdwenen Afrika Cup is gebleven. (Foto: Reuters)

Afrika Cup uit 2010 is uniek exemplaar

De Afrika Cup-bokaal uit 2010 is voor Egypte een uniek exemplaar. Na drie titels op rij mocht de Egyptische voetbalbond de trofee als eerbetoon permanent houden van de Afrikaanse voetbalbond CAF.

Egypte is het succesvolste land in de geschiedenis van de Africa Cup. Sinds de start in 1957 wonnen de 'Farao's' de trofee zeven keer.