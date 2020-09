Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel tempert de verwachtingen over zijn ploeg bij de start van het seizoen. De Parijzenaars kampen met vele coronabesmettingen binnen de selectie.

Neymar, Kylian Mbappé, Keylor Navas, Mauro Icardi, Ángel Di María, Leandro Paredes en Marquinhos zijn allemaal positief getest op COVID-19 en missen om die reden de eerste competitiewedstrijd donderdag op bezoek bij RC Lens.

"Het zal ontzettend zwaar gaan worden. Het is belangrijk dat we deze wedstrijd heel serieus nemen, maar de mensen moeten niet te veel van ons verwachten", zei Tuchel op een persconferentie in aanloop naar het treffen met Lens.

"Misschien kunnen sommigen van de afwezigen zich vrijdag of zaterdag weer bij het team voegen, maar dat is afwachten. Het belangrijkste is dat we erg, erg verantwoordelijk en voorzichtig zijn."

Paris Saint-Germain boos op Franse voetbalbond

Om de besmetting van Mbappé is nogal wat te doen. Paris Saint-Germain is boos op de Franse voetbalbond (FFF) omdat ze vinden dat ze deze week te laat zijn ingelicht over de positieve test van de Franse aanvaller, die toen op pad was met het nationale elftal voor de Nations League.

"We hebben het in de media moeten lezen, omdat de bond een verklaring heeft uitgegeven voordat wij op de hoogte waren gesteld. Dat is geen manier van communiceren", aldus technisch directeur Leonardo.

"Wij zijn de werkgever van Mbappé en hadden onmiddellijk geïnformeerd moeten worden. Iedereen kijkt naar ons. Wij zouden dingen niet goed hebben gedaan. Maar hoe kunnen we de zaken managen als we niet eens precies weten wat er speelt."

Paris Saint-Germain mocht van de Franse voetbalbond al later aan de competitie beginnen omdat ze twee weken geleden nog in actie kwamen in de finale van de Champions League (0-1-nederlaag tegen Bayern München. De regerend landskampioen speelt dinsdag in eigen huis tegen Olympique Marseille.

