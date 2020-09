Sherida Spitse ontbreekt op 18 september bij de Oranjevrouwen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. Haar Noorse club Valerenga IF geeft de dertigjarige international niet vrij voor het treffen in Moskou, zo meldt de KNVB woensdag.

De reden voor de afmelding van Spitse is het feit dat Noorwegen in het quarantainebeleid geen uitzondering maakt voor topsporters die actief zijn in niet-Schengenlanden, waartoe Rusland behoort. Hierdoor zou de 178-voudig international bij terugkomst in Noorwegen tien dagen in quarantaine moeten.

Spitse sluit na de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland wel aan bij de Oranjevrouwen voor het tweede deel van de trainingsstage in Zeist. Omdat er al een 24e speler aan de selectie was toegevoegd, roept bondscoach Sarina Wiegman geen vervanger op voor Spitse.

De FIFA heeft in samenspraak met de UEFA bepaald dat clubs spelers mogen weigeren af te staan aan de nationale selecties. Dit is alleen het geval wanneer spelers bij aankomst in hun (vader)land een verplichte quarantaine van meer dan vijf dagen te wachten staat.

De Oranjevrouwen spelen op 18 september tegen Rusland de zevende wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks op weg naar het eindtoernooi in 2022. Nederland, dat het laatste EK in 2017 in eigen land won, is na zes duels nog foutloos in de poule. Rusland heeft negen punten na vier wedstrijden.