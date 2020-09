MVV Maastricht heeft woensdag ontkend dat een deel van de eigen aanhang zich zaterdag schuldig heeft gemaakt aan racistische spreekkoren tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie.

Een groepje MVV-supporters leek tijdens de wedstrijd wat te roepen in de richting van SC Cambuur-aanvaller Issa Kallon. Bij het begin van de tweede helft riep de stadionspeaker om dat het duel gestaakt zou worden bij racistisch gedrag van de fans.

MVV én de KNVB stelden daarop een onderzoek in naar de gebeurtenissen. De club heeft dat inmiddels afgerond en beweert in een verklaring op de eigen website dat één supporter iets heeft geschreeuwd naar Kallon.

"Middels camerabeelden is vast komen te staan dat de supporter inderdaad iets roept naar Kallon. Of het racistische opmerkingen zijn - waar de voetballer van spreekt - is niet door deze camera's - die in de nok van het stadion hangen - waar te nemen."

"In de media werd gesproken over spreekkoren van de MVV-aanhang. Dit is pertinent onjuist. Deze spreekkoren waren er niet en zijn ook door niemand waargenomen. MVV volgt het KNVB-protocol en stuurt nu de bevindingen van dit incident naar Zeist. De KNVB gaat zich nu over het voorval buigen en een - eventuele - strafmaat voor de supporter bepalen."

De wedstrijd in stadion De Geusselt werd een afgang voor MVV, want SC Cambuur won met liefst 1-7. De Limburgers, waar Darije Kalezic sinds dit seizoen de trainer is, begonnen de jaargang met een 0-0-gelijkspel op bezoek bij Almere City.

