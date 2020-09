Door de coronacrisis is de zomerstop voor Eredivisie-clubs langer, maar misschien ook wel uitdagender dan ooit. Financieel zijn er veel vraagtekens, er wordt toegewerkt naar wedstrijden met slechts deels gevulde stadions en selecties moeten weer op peil worden gebracht. In een vierluik maakt NU.nl de balans op per club. In deel drie nemen we de drie subtoppers van afgelopen seizoen onder de loep.

Het aantal verkochte seizoenkaarten valt bij veel clubs lager uit door een aangepast verkoopbeleid vanwege de coronacrisis.

7. Vitesse: Duitse invloeden in GelreDome

Begroting: Nog niet bekend.

Verkochte seizoenkaarten: 6.000 (vorig seizoen: 9.500)

Sterke/zwakke punten selectie: Niet voor het eerst meldt een flink aantal huurlingen zich in Arnhem. Het is voor de nieuwe Duitse trainer Thomas Letsch te hopen dat het vertrek van onder anderen Bryan Linssen en Tim Matavz kan worden opgevangen, vorig Eredivisie-seizoen samen goed voor 26 doelpunten.

Resultaten in de voorbereiding: De uitslagen van deze zomer bieden Vitesse hoop. Van de negen wedstrijden ging er niet één verloren. De Keuken Kampioen Divisie-clubs FC Volendam (0-5) en Go Ahead Eagles (4-0) werden zonder al te veel problemen opzijgezet.

Dit seizoen staat de Duitser Thomas Letsch aan het roer in het GelreDome. (Foto: Pro Shots)

6. FC Utrecht: aanval op de top drie?

Begroting: Nog niet bekend.

Verkochte seizoenkaarten: 9.056 (vorig seizoen: 11.610)

Sterke/zwakke punten selectie: De selectie van trainer John van den Brom lijkt er niet zwakker op geworden. Er werd afscheid genomen van spelers die doorgaans buiten de basisploeg vielen en met onder anderen Eljero Elia en Mimoun Mahi werden namen binnengehaald waarmee Utrecht zich in de top wil gaan mengen.

Resultaten in de voorbereiding: Op een 5-1-nederlaag bij Ajax na verliepen de vriendschappelijke wedstrijden vrij vlekkeloos. In de laatste drie tests in aanloop naar het Eredivisie-seizoen werden Excelsior, sc Heerenveen en PEC Zwolle overtuigend verslagen. FC Utrecht lijkt klaar voor een mooi seizoen.

Eljero Elia is een van de blikvangers bij FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

5. Willem II: relatief rustige zomer in Tilburg

Begroting: Nog niet bekend.

Verkochte seizoenkaarten: 8.040 (vorig seizoen: 10.800)

Sterke/zwakke punten selectie: Willem II had de zaken eigenlijk al vroeg op orde. Nog tijdens vorig seizoen werden bijvoorbeeld al linksback Derrick Köhn en spits Kwasi Wriedt weggeplukt uit het tweede elftal van Bayern München en werd Leeroy Owusu vastgelegd als opvolger van Damil Dankerlui. Trainer Adrie Koster lijkt dus op vrijwel dezelfde voet verder te kunnen werken, al was een tegenvaller dat onder anderen Wriedt en Owusu geblesseerd raakten.

Resultaten in de voorbereiding: Eén zege in vier oefenwedstrijden is wat mager, al werd tegen onder meer PSV en KAA Gent gespeeld, niet de minste tegenstanders. Verder gingen duels met IJsselmeervogels en KRC Genk niet door; wat dat betreft had de voorbereiding beter gekund voor Willem II.

Van spits Kwasi Wriedt (links) wordt veel verwacht in Tilburg. (Foto: Pro Shots)

