De Canadese voetbalster Rebecca Quinn heeft woensdag bekendgemaakt dat ze transgender is. De international hoopt dat ze met haar onthulling anderen kan inspireren.

"Uit de kast komen is heel moeilijk. Ik heb jaren openlijk als transgender geleefd met de mensen die het dichtst bij me staan en heb me altijd afgevraagd wanneer ik het publiekelijk zou delen", schrijft de 25-jarige Quinn op Instagram.

De Canadese heeft er bewust voor gekozen om haar boodschap op Instagram te zetten. Ze vindt dat er op het platform nog een wereld te winnen is voor mensen uit de lhbti-gemeenschap.

"Ik wil zichtbaar zijn voor mensen zoals ik, die zichzelf niet op dit platform terugzien. Jaren geleden heeft dat mijn leven gered. Het is een proces dat niet perfect kan zijn, maar hopelijk kan ik je ermee helpen."

Quinn is middenvelder bij OL Reign, de Amerikaanse satellietclub van Olympique Lyon. Ze wordt momenteel verhuurd aan het Zweedse Vittsjö GIK en was onderdeel van de Canadese ploeg die in 2016 olympisch brons pakte.

Wat haar coming-out voor Quinn als voetbalster in een vrouwencompetitie betekent, is niet duidelijk.