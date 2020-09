De KNVB heeft woensdag vastgelegd wat er gebeurt als de competities in het betaald voetbal voortijdig beëindigd moeten worden. De voetbalbond wil daarmee scheve gezichten voorkomen, zoals afgelopen seizoen het geval was.

Het vorige seizoen werd afgebroken wegens de coronacrisis. Het betekende dat er geen titels werden vergeven, dat er geen clubs promoveerden en degradeerden en dat er een streep door de bekerfinale ging. Het leidde ertoe dat onder meer AZ, FC Utrecht, SC Cambuur en De Graafschap zich flink benadeeld voelden.

Volgens de nieuwe regels wordt een seizoen als niet gespeeld beschouwd als niet alle teams minstens de helft van het totale aantal wedstrijden hebben gespeeld, wat betekent dat er geen kampioen is, er geen Europese tickets worden verdeeld op basis van de ranglijst en dat er geen clubs promoveren of degraderen.

Is wél meer dan de helft van het aantal duels afgewerkt, dan worden de Europese tickets op basis van de stand vergeven en is er alleen een titel en promotie/degradatie als clubs daar op dat moment al zeker van zijn.

Als alle teams minimaal 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld, dan wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is, welke clubs Europa ingaan en wie promoveert en degradeert.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.

'Iedereen wil graag duidelijkheid'

Volgens Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, is er geleerd van de situatie die vanwege de coronapandemie ontstond. "Niemand heeft eerder zo'n situatie meegemaakt. Mocht dit nog eens gebeuren, dan wil iedereen graag duidelijkheid hebben", zegt hij.

"Daarom hebben we in overleg met alle betrokken partijen deze reglementswijziging doorgevoerd. We zullen er altijd alles aan doen om de competities uit te spelen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan staat nu in elk geval vast hoe we de competities gaan afronden."

De regels werden door de KNVB opgesteld in samenspraak met twee algemeen directeuren van Eredivisie-clubs en twee van Keuken Kampioen Divisie-clubs, directies van de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie en een afgevaardigde van alle spelers en trainers.