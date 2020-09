1,5 meter afstand houden en niet zingen of roepen, dat zijn de twee belangrijkste maatregelen waar voetbalsupporters zich aan moeten houden bij de start van de Eredivisie dit weekend. Gaat het mis, dan kan de burgemeester besluiten om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.

In de eerste speelronde van de Eredivisie, die zaterdag van start gaat, zullen supporters op 1,5 meter van elkaar moeten plaatsnemen op de tribune. Roepen, juichen en zingen is niet toegestaan, ook niet als jouw club in de laatste minuut de winnende treffer maakt.

De clubs zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het handhaven van het coronaprotocol. Stewards dienen toeschouwers die zich niet aan de regels houden daarop aan te spreken. Ook kan de stadionspeaker het publiek oproepen zich beter te gedragen. Als dat geen effect sorteert, kunnen spelers en veiligheidsfunctionarissen van een club zich tot de supporters wenden.

Zo ging dit voorheen ook bij bijvoorbeeld kwetsende spreekkoren of het afsteken van vuurwerk door supporters. Fans die zich niet aan de coronarichtlijnen houden, riskeren een stadionverbod van drie maanden. Dat is de lichtste straf die een club aan toeschouwers kan opleggen.

Fans van ADO Den Haag houden op de tribune 1,5 meter afstand. (Foto: Pro Shots)

Burgemeester kan stadion sluiten, net als een kroeg

Als er sprake is van excessen, waarbij fans de regels op grote schaal aan hun laars lappen, dan kan de burgemeester besluiten om een stadion voor een bepaalde periode te sluiten. Die aanpak verschilt niet met bijvoorbeeld de horeca. In coronatijd zijn diverse kroegen en restaurants op last van de burgemeester enkele weken gesloten, omdat de coronaregels niet goed werden nageleefd.

De KNVB heeft slechts een beperkte invloed op het handhaven van de coronaregels. De voetbalbond kan ervoor kiezen om een stadionverbod dat een club oplegt om te zetten in een landelijk stadionverbod.

Ook bestaat er een tuchtrechtsysteem, waarmee boetes kunnen worden opgelegd of straffen worden uitgedeeld van duels zonder publiek. Dat kan ook ingezet worden als clubs er niet in slagen om het coronaprotocol na te leven, zoals de KNVB dat ook doet als een club niet voldoende optreedt bij kwetsende spreekkoren of het afsteken van vuurwerk.

Toeschouwers onder de achttien jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, zoals hier bij een oefenduel van FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

'Als dit goed gaat, kunnen er later meer fans bij'

"Bij alle oefenduels van de Eredivisie-clubs en de eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie waren deze regels al van kracht", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Dat is erg goed verlopen en geeft ons het vertrouwen dat het tijdens de Eredivisie-wedstrijden ook goed zal gaan."

De woordvoerder benadrukt dat clubs en supporters hetzelfde belang hebben. "Iedereen weet wat er op het spel staat. We moeten deze fase doorstaan en als dit goed gaat, kan er in de toekomst meer publiek worden toegelaten. En uiteindelijk zullen de stadions weer vol zitten."

Voorlopig zullen de tribunes ongeveer voor een derde gevuld zijn. Mensen die tot hetzelfde huishouden behoren, mogen wel naast elkaar zitten. Dat geldt ook voor kinderen tot achttien jaar.

Om drukte rondom het stadion te vermijden, zullen veel clubs het publiek gefaseerd naar binnen en naar buiten laten gaan.

Een steward van De Graafschap vraagt de toeschouwers na afloop nog even in het vak te blijven zitten. (Foto: Pro Shots)

