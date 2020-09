Noa Lang is opgelucht dat hij dinsdag in de slotfase van het belangrijke EK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0) de bevrijdende openingsgoal maakte namens Jong Oranje. De aanvaller dankte na afloop zijn ervaren Ajax-ploeggenoot Klaas-Jan Huntelaar.

De 21-jarige Lang kreeg vrijdag in en tegen Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) al een enorme kans, maar schoot toen naast. Het kwam hem na afloop van de 0-7-overwinning op een berichtje van de zestien jaar oudere Huntelaar te staan.

"Hij appte me gelijk na die misser. Hij zei: 'Je moet hem er gewoon met overtuiging in rammen'. Dus ik denk dat hij nu wel blij met me is", lachte Lang na de winst op Noorwegen voor de camera van FOX Sports.

De kans van Lang, die ditmaal wél overtuigend afrondde, was minder groot dan die in Belarus. "Ik scoor vaak juist de moeilijkere kansen", zei hij. "Bij die makkelijke balletjes mis ik. Het is dan net of ik te bang ben om te missen."

Noa Lang en Myron Boadu, de doelpuntenmakers tegen Jong Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Van de Looi: 'Van ons mag je meer verwachten'

De 2-0-overwinning op de Noren - Myron Boadu tekende in de slotminuut voor het tweede doelpunt - betekende de zesde zege in zes kwalificatieduels. Jong Oranje nam een voorschot op plaatsing van het EK, met op papier makkelijke wedstrijden tegen Gibraltar, Cyprus en Belarus nog voor de boeg.

Toch bleef bondscoach Erwin van de Looi kritisch. "Van ons mag je meer verwachten", zei hij. "Maar we hebben wel heel veel goede wedstrijden gespeeld, dus we moeten nu ook niet in de war raken. Het is ook lekker dat we gewoon blijven winnen."

De nummer één van elke poule en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat volgend jaar in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. De overige nummers twee strijden in play-offs om de vier laatste tickets.

Stand groep 7 EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 6-18 (28-3)

2. Jong Portugal 5-12 (15-6)

3. Jong Noorwegen 7-10 (13-12)

4. Jong Belarus 6-8 (14-11)

5. Jong Cyprus 6-4 (5-14)

6. Jong Gibraltar 6-0 (0-29)