Cristiano Ronaldo is dolgelukkig dat hij dinsdag de grens van honderd doelpunten voor Portugal bereikte. De vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar hielp zijn land met twee goals langs Zweden in de Nations League (0-2) en heeft zelfs het wereldrecord in zicht, al wil hij daar niet op vooruitlopen.

Ronaldo is na Ali Daei uit Iran de tweede speler ter wereld die de grens van honderd interlandgoals heeft bereikt. Daei heeft met 109 treffers het record in handen.

"Ik geniet ervan om deel uit te maken van deze ploeg. Het maakt me gelukkig dat ik mijn honderdste goal maakte, maar het record is geen obsessie voor me. Records komen vanzelf", zei Ronaldo in de Friends Arena in Solna na zijn 165e interland.

"Hoe mijn toekomst er verder uitziet weet alleen God, maar ik voel me nog goed en vind het prachtig om in deze jonge ploeg te spelen. We moeten hier samen van genieten."

De 35-jarige Ronaldo bereikte zijn mijlpaal door in Zweden de score te openen met een mooie vrije trap. In de tweede helft betekende een fraai schot in de verre hoek doelpunt nummer 101 namens Portugal.

Er wordt weleens gezegd dat Portugal beter speelt als Ronaldo niet meedoet, maar dat doet de vedette niets. "Ik wist dat ik vanavond weer mijn stempel zou drukken. Het maakt me niet uit wat er gezegd wordt, want wat ik in de loop der jaren heb gepresteerd, spreekt voor zich. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen."

Portugal won zaterdag het eerste Nations League-duel al met 4-1 van Kroatië. Ronaldo ontbrak toen nog vanwege een blessure.

