Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond zijn honderdste doelpunt voor Portugal gemaakt. De aanvaller van Juventus opende de score in de met 0-2 gewonnen Nations League-wedstrijd op bezoek bij Zweden. In dezelfde poule was Frankrijk met 4-2 te sterk voor Kroatië.

Ronaldo schoot op slag van rust een vrije trap vanaf ruim 20 meter schitterend in de linkerbovenhoek. Kort daarvoor was Zweden met tien man komen te staan door een tweede gele kaart voor Gustav Svensson.

Een kleine twintig minuten voor tijd was Ronaldo opnieuw trefzeker in Stockholm. Hij plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied fraai in de rechterbovenhoek.

Voor Ronaldo was het zijn eerste interland sinds november vorig jaar, toen Portugal de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg (0-2) won. Ook toen kwam hij tot scoren. Afgelopen zaterdag miste de 35-jarige sterspeler het Nations League-duel met Kroatië (4-1 zege) door een voetblessure.

Ronaldo vond op het EK van 2004 voor het eerst het doel voor Portugal, toen hij de aansluitingstreffer maakte in de groepswedstrijd tegen Griekenland (1-2 nederlaag). Hij is de eerste Europese speler die de mijlpaal van honderd interlandgoals bereikt. Alleen de Iraniër Ali Daei was vaker trefzeker (109).

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om het doelpunt van Cristiano Ronaldo te bekijken.

Frankrijk klopt Kroatië in reprise WK-finale

In Parijs won Frankrijk in een reprise van de laatste WK-finale van Kroatië. Dejan Lovren bracht de bezoekers op voorsprong met een schuiver, waarna 'Les Bleus' de achterstand kort voor rust snel ombogen via een intikker van Antoine Griezmann en een eigen doelpunt van Dominik Livakovic. De doelman werkte een schot van Anthony Martial in eigen doel.

Tien minuten voor rust bracht Josip Brekalo de Kroaten weer langszij, nadat hij zich door de Franse defensie had gewurmd. Dayot Upamecano (kopbal) en Olivier Giroud (penalty) bezorgden de wereldkampioen alsnog de winst en zorgden ervoor dat de wedstrijd net als de WK-finale in 4-2 eindigde.

Frankrijk en Portugal boekten beide hun tweede overwinning in de Nations League. Portugal, de winnaar van de eerste editie van het toernooi, gaat aan kop in groep 3 van divisie A dankzij een iets beter doelsaldo.

Frankrijk kwam vier keer tot scoren tegen Kroatië. (Foto: Pro Shots)

België op schot tegen IJsland

In groep 2 van divisie A haalde België met 5-1 uit tegen IJsland. De bezoekers kwamen in Brussel nog op voorsprong door een fraai afstandsschot van Hólmbert Fridjónsson, maar 'De Rode Duivels' bogen de achterstand razendsnel om via goals van Axel Witsel (vrije trap) en Michy Batshuayi (intikker).

In de tweede helft vergrootte Dries Mertens de marge met een schot in de korte hoek, waarna Batshuayi met een hakje achter zijn standbeen zijn tweede van de avond maakte. Jérémy Doku bepaalde de eindstand door de bal prachtig in de rechterhoek te krullen.

De Belgen gaan met zes punten aan kop in hun poule en hebben twee punten voorsprong op Engeland, dat dinsdag op bezoek bij Denemarken niet verder kwam dan 0-0.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League