Jong Oranje heeft dinsdag een grote stap gezet in de richting van het Europees kampioenschap van 2021. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi was in Almere met 2-0 te sterk voor Jong Noorwegen.

Jong Oranje leek voor het eerst in de kwalificatiereeks voor het EK puntenverlies te gaan lijden, maar invaller Noa Lang en Myron Boadu maakten in de slotfase nog de bevrijdende 1-0 en 2-0.

Door de overwinning op Jong Noorwegen heeft de nog foutloze koploper Jong Oranje achttien punten na zes wedstrijden. Jong Portugal is de eerste achtervolger met twaalf punten uit vijf wedstrijden.

De EK-kwalificatiereeks gaat voor Jong Oranje op 8 oktober verder met een thuiswedstrijd tegen Jong Gibraltar, dat na zes duels nog geen punten heeft en zelfs nog niet heeft gescoord.

De nummer één van elke poule en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat volgend jaar in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. De overige nummers twee strijden in play-offs om de vier laatste tickets.

Noa Lang tekende voor de openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

Botman maakt debuut

Van de Looi zat weer als coach op de bank bij Jong Oranje nadat hij de afgelopen dagen tijdelijk de technische staf van het Nederlands elftal versterkte. Zijn taken werden bij Jong Oranje overgenomen door assistent-coach Marcel Groninger.

Sven Botman, die deze zomer Ajax verruilde voor het Franse Lille, startte in de basis en maakte zijn debuut voor Jong Oranje. Ook Hertha BSC-spelers Deyovaisio Zeefuik en Javairô Dilrosun verschenen aan de aftrap, nadat ze tegen Jong Belarus nog ontbraken vanwege de coronacrisis.

De eerste helft in het Yanmar Stadion leverde weinig vermaak op. Jong Oranje had wel de beste kansen, maar een kopbal van Dani de Wit en een inzet van Dilrosun leverden geen doelpunt op. Boadu raakte vlak voor de pauze zelfs de lat.

Jong Oranje had ook de eerste vijf EK-kwalificatieduels allemaal gewonnen. (Foto: Pro Shots)

Lang en Boadu redden Jong Oranje

Na rust werd de wedstrijd enerverender. Ferdi Kadioglu kreeg al snel een aardige kans om de score te openen, maar daarna ontsnapte Jong Oranje tot twee keer toe. Jens Hauge schoot oog in oog met doelman Justin Bijlow naast en Hakon Evjen strafte een fout van AZ-ploeggenoot Teun Koopmeiners niet af door de bal zeer onzorgvuldig breed te leggen.

Nadat Boadu de bal in het zijnet had geschoten, leek Evjen een kwartier voor tijd alsnog voor de 0-1 te zorgen, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant was het zeven minuten voor tijd wel raak: Lang schoot de bal hard binnen na een voorzet van De Wit.

Noorwegen kreeg in de slotminuut twee enorme kansen op de 1-1, maar Hauge stuitte op Bijlow en Aron Dønnum schoot van dichtbij op de binnenkant van de paal. In de blessuretijd besliste Boadu het duel door de 2-0 binnen te schieten. De 3-0 van Cody Gakpo werd nog afgekeurd vanwege buitenspel.