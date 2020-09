Kevin De Bruyne is dinsdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland. De spelmaker van Manchester City is daarmee de opvolger van Virgil van Dijk, die dit jaar ook genomineerd was.

De 29-jarige De Bruyne hield bij de verkiezing ook ploeggenoot Raheem Sterling en Liverpool-spelers Sadio Mané, Jordan Henderson en Trent Alexander-Arnold achter zich. Alexander-Arnold kreeg wel de prijs voor beste jonge speler van het jaar.

De Bruyne won met Manchester City in het afgelopen seizoen alleen de League Cup, maar was in 48 wedstrijden (alle competities) wel goed voor zestien doelpunten en 23 assists. In de Premier League evenaarde de Belg met twintig assists het record van Thierry Henry.

"Het is een enorme eer om door mijn collega's te worden uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Het is misschien gek dat ik de eerste speler ben van Manchester City die deze prijs wint, gezien alle grote namen die hier al hebben gespeeld", aldus De Bruyne op de website van zijn club.

De Bruyne werd in augustus ook al verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De middenvelder nam ook die titel over van Van Dijk.

Bij de vrouwen ging de prijs voor Speler van het Jaar naar Bethany England. De aanvaller van Chelsea volgde Vivianne Miedema op. De Oranje-international behoorde wel tot de genomineerden.