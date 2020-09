Na Phil Foden heeft ook Mason Greenwood zijn excuses aangeboden voor het overtreden van de coronarichtlijnen in IJsland. Beide spelers van Engeland werden maandag uit de selectie gezet nadat ze in het hotel bezoek hadden gehad van twee vrouwen.

"Nu ik de kans heb gehad om na te denken over wat er is gebeurd, bied ik mijn excuses aan voor wat ik heb veroorzaakt", zo laat Greenwood dinsdag weten in een verklaring op de website van Manchester United.

"Het was onverantwoord van mij om de coronaprotocollen in IJsland te schenden", vervolgt de achttienjarige aanvaller. "Die zijn er om spelers, stafleden en het publiek te beschermen."

Greenwood vindt vooral dat hij bondscoach Gareth Southgate heeft laten vallen. "Ik heb hem in de steek gelaten terwijl hij juist veel vertrouwen in mij heeft. Spelen voor het Engelse voetbal was een van de mooiste momenten in mijn leven, ik kan alleen mezelf de schuld geven van deze enorme fout."

Zowel Manchester City-speler Foden als Greenwood maakte zaterdag in de Nations League-wedstrijd tegen IJsland (0-1) zijn interlanddebuut voor Engeland. Eerder sprak Foden al woorden van gelijke strekking over het incident.

Engeland speelt dinsdag, zonder Greenwood en Foden, om 20.45 uur in Kopenhagen tegen Denemarken in de groepsfase van de Nations League.

