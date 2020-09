Jeroen Zoet zet zijn loopbaan voort in Italië. De 29-jarige doelman maakt de overstap van PSV naar de Italiaanse promovendus Spezia, zo melden beide clubs dinsdagavond.

Zoet tekent een contract voor twee seizoenen bij Spezia, dat komend seizoen voor het eerst actief zal zijn in de Serie A, het hoogste niveau in Italië. Het is onbekend welk bedrag met de transfer is gemoeid.

Afgelopen weekend werd al bekend dat Zoet met toestemming van PSV naar Italië was afgereisd om daar te onderhandelen met Spezia. Hij stond ook in belangstelling van Engelse en Turkse clubs, maar zijn voorkeur ging uit naar een avontuur in de Serie A.

"PSV is en blijft een prachtig deel van mijn leven", zegt Zoet op de website van PSV. "Ik ben hier volwassen geworden, heb prijzen gewonnen en het is nu tijd om de volgende stap te zetten. Ik ga PSV in alle opzichten missen, maar ik kijk er tegelijkertijd naar uit om in een ander land mijn grenzen te verleggen."

Zoet had weinig uitzicht op speeltijd

Zoet maakte medio 2011 zijn debuut in de hoofdmacht van PSV. Nadat hij twee seizoenen werd verhuurd aan RKC Waalwijk, kreeg hij in het seizoen 2013/2014 een vaste plek onder de lat bij de Eindhovense club. Daarvoor speelde hij in totaal 260 officiële wedstrijden.

Dit seizoen had Zoet weinig uitzicht op speeltijd in het Philips Stadion. De elfvoudig Oranje-international moest in Eindhoven de concurrentiestrijd aangaan met Lars Unnerstall en Yvon Mvogo, die voor twee seizoenen wordt gehuurd van RB Leipzig.

Vorig seizoen verloor Zoet zijn basisplaats bij PSV aan Unnerstall, waarna hij in de tweede seizoenshelft werd verhuurd aan FC Utrecht. Hij had in Eindhoven nog een contract tot de zomer van 2021.