Bondscoach Sarina Wiegman heeft dinsdag 24 spelers opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Rusland op 18 september. Keeper Daphne van Domselaar is de enige debutant, omdat Loes Geurts door een blessure ontbreekt.

De twintigjarige Van Domselaar speelt bij FC Twente en keepte al meerdere duels in de Vrouwen Eredivisie, waaronder zondag bij de start van het nieuwe seizoen tegen Ajax. De 34-jarige Geurts liep een hersenschudding op en is daardoor afwezig.

FC Twente-middenvelder Sisca Folkertsma is voor het eerst sinds de Algarve Cup van vorig jaar oproepen. De selectie van Wiegman kent verder de bekende namen.

Omdat recordinternational Sherida Spitse vooralsnog niet is vrijgegeven door haar Noorse club Valerenga - Spitse zou bij aankomst in Rusland in quarantaine moeten - bevat de selectie nu 24 in plaats van 23 namen.

De Oranjevrouwen spelen op 18 september in Moskou de zevende wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks op weg naar het eindtoernooi in 2022. Nederland won alle zes duels tot dusver. Rusland heeft negen punten na vier wedstrijden.