Daley Blind heeft de training bij Ajax weer volledig hervat, zo meldt de Amsterdamse club dinsdag. De dertigjarige verdediger kreeg groen licht van de doktoren om weer mee te trainen.

Uit medisch onderzoek is gebleken dat er geen aanleiding is om Blind langer aan de kant te houden. Hij is vorige week gefaseerd begonnen met trainen en traint inmiddels weer volledig mee.

Blind zakte precies twee weken geleden in elkaar tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Hertha BSC (1-0-zege). De 69-voudig Oranje-international ging tien minuten voor tijd opeens naar de grond in de Johan Cruijff ArenA, zonder dat er een tegenstander in de buurt was.

Nadat de medische staf van Ajax bij Blind was gekomen, leek hij naar zijn borst te gebaren. Uiteindelijk kon hij wel zelf overeind komen en van het veld lopen om gewisseld te worden. Na afloop van de wedstrijd nam Ajax-trainer Erik ten Hag de meeste zorgen weg door te zeggen dat de inwendige defibrillator bij Blind was afgegaan.

Blind miste interlands Oranje

De afgelopen weken trainde Blind niet mee bij Ajax in afwachting van de resultaten van een aantal onderzoeken. Ook moest hij zich daarom afmelden voor de Nations League-duels van het Nederlands elftal tegen Polen (1-0-zege) en Italië (0-1-nederlaag).

Blind speelt met een defibrillator sinds hij eind vorig jaar in het Champions League-duel met Valencia uit het niets naar de grond ging. In de onderzoeken die daaruit volgden werd hij gediagnosticeerd met een ontstoken hartspier, waardoor hij twee maanden niet kon voetballen.

Voor Ajax begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie komende zondag. De Amsterdammers gaan dan op bezoek bij Sparta Rotterdam.

Speel mee met Supercoach! Voor de appgebruikers: tik hier.