Nicolò Zaniolo heeft maandag tegen het Nederlands elftal de voorste kruisband van zijn linkerknie afgescheurd. Het is de tweede keer in acht maanden tijd dat het Italiaanse toptalent een zware knieblessure oploopt.

Zaniolo moest zich in de slotfase van de eerste helft laten wisselen na een duel met Donny van de Beek. Onderzoek wees dinsdag uit dat de spelmaker van AS Roma ten minste zes maanden aan de kant staat.

De 21-jarige Zaniolo, die een grote toekomst wordt toegedicht, had in juli nog zijn rentree gemaakt na een lange afwezigheid; in januari scheurde hij ook al zijn kruisband.

De Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Italië in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 0-1. Vlak na het uitvallen van Zaniolo maakte Nicolò Barella het enige doelpunt van het duel.

Italië had in de eerste speelronde van de Nations League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. De 'Azzurri' gaan aan de leiding in groep 1.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League