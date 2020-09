Door de coronacrisis is de zomerstop voor Eredivisie-clubs langer, maar misschien ook wel uitdagender dan ooit. Financieel zijn er veel vraagtekens, er wordt toegewerkt naar wedstrijden met slechts deels gevulde stadions en selecties moeten weer op peil worden gebracht. In een vierluik maakt NU.nl de balans op per club. In deel twee bekijken we de situatie van de vijf middenmoters van afgelopen seizoen.

Het aantal verkochte seizoenkaarten valt bij veel clubs lager uit door een aangepast verkoopbeleid vanwege de coronacrisis.

12. FC Emmen: op weg naar derde handhaving op rij?

Begroting en verkochte seizoenkaarten: De club heeft niet gereageerd.

Sterke/zwakke punten selectie: Emmen versterkte zich tijdens de transferzomer met onder anderen Simon Tibbling en haalde met Caner Cavlan een oude bekende terug naar Drenthe. De ambitieuze club wil zich voor de derde keer op rij handhaven en mede dankzij het (voorlopige) aanblijven van smaakmakers als Sergio Peña en Glenn Bijl lijkt dat er zeker in te zitten.

Resultaten in de voorbereiding: De voortekenen voor een mooi seizoen waren er nog niet. Trainer Dick Lukkien lijkt het nog niet helemaal op orde te hebben, want de Drentenaren verloren kansloos van SC Cambuur (2-5) en FC Groningen (1-4). In de overige vijf oefenduels werd alleen Telstar verslagen: 0-1.

11. Sparta Rotterdam: resultaten geven weinig vertrouwen

Begroting: 9 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 5.095 (vorig seizoen: 5.936)

Sterke/zwakke punten selectie: Met Benjamin van Leer, Tom Beugelsdijk, Lennart Thy en Reda Kharchouch lijkt Sparta zich behoorlijk versterkt te hebben. Met Ragnar Ache, Dante Rigo en Patrick Joosten zijn enkele (gehuurde) basisspelers vertrokken, maar met de breedte van de selectie lijkt het wel goed te zitten in Rotterdam.

Resultaten in de voorbereiding: De ploeg van Henk Fraser maakte geen indruk, want van de zes oefenduels werd er niet een gewonnen. Sparta kwam niet langs Telstar (0-0), NAC Breda (1-1) en RKC Waalwijk (1-1) en verloor de laatste test met 2-1 van Borussia Dortmund. Dat laatste is geen schande, maar toch zal men niet vol vertrouwen naar de Eredivisie-start toewerken.

10. sc Heerenveen: weinig reden tot optimisme

Begroting: 11 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 8.600 (vorig seizoen: 10.300)

Sterke/zwakke punten selectie: Heerenveen verloor een vracht aan basisspelers - voor Chidera Ejuke werd liefst 12 miljoen euro ontvangen - en trok nog weinig noemenswaardige vervangers aan. De terugkeer van Erwin Mulder en Henk Veerman lijkt meer een noodgreep.

Resultaten in de voorbereiding: Er is werk aan de winkel, want alle oefenduels werden verloren. Het meest pijnlijke waren de 4-1-nederlaag tegen FC Utrecht en de verliespartij tegen De Graafschap. De Eerste Divisionist was met liefst 5-1 te sterk voor de ploeg van Johnny Jansen. Er zal snel iets moeten veranderen in Heerenveen.

9. FC Groningen: alle ballen op Robben

Begroting en verkochte seizoenkaarten: De club heeft niet gereageerd.

Sterke/zwakke punten selectie: Het draait dit seizoen eigenlijk maar om één man: Arjen Robben. De 96-voudig-international keerde terug uit zijn pensioen om zijn jeugdliefde een laatste dienst de bewijzen. De vraag is in hoeverre zijn fitheid het toelaat om een glansrol te vervullen. Verder zijn ook Wessel Dammers, Damil Dankerlui en Patrick Joosten nieuw bij de 'Trots van het Noorden', die belangrijke krachten als Deyovaisio Zeefuik, Mike te Wierik en Django Warmerdam zag vertrekken. Groningen zoekt nog een spits.

Resultaten in de voorbereiding: FC Groningen begon de aanloop naar het nieuwe seizoen voortvarend met overwinningen op onder meer Heracles Almelo (1-0), FC Emmen (1-4) en FC Volendam (0-2). Daarna kwam de klad er een beetje in, want de volgende vier duels werden níét gewonnen. De 4-0-nederlaag tegen Werder Bremen was zelfs ietwat pijnlijk.

8. Heracles Almelo: gemis Dessers kan zwaar wegen

Begroting: 9 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 5.300 (vorig seizoen: 6.300)

Sterke/zwakke punten selectie: Heracles eindigde vorig seizoen op een uitstekende achtste plek in de Eredivisie. Dat was deels te danken aan de doelpuntenproductie van Cyriel Dessers, die met vijftien goals topscorer van Nederland werd. De Belg werd verkocht aan KRC Genk. Met Sinan Bakis, een 26-jarige Duitse spits, haalde Heracles snel een opvolger in huis. Kan hij Dessers doen vergeten?

Resultaten in de voorbereiding: Van de liefst tien oefenduels werd precies de helft gewonnen. De wisselende resultaten zorgen ervoor dat moeilijk is in te schatten hoe de ploeg uit Almelo ervoor staat.

