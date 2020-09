Virgil van Dijk is kritisch over het spel van het Nederlands elftal in de eerste helft van het met 0-1 verloren Nations League-duel met Italië. Volgens de aanvoerder was het "matig tot slecht" wat Oranje maandag liet zien in de Johan Cruijff ArenA.

"We zetten voor rust geen druk en waren heel slordig in balbezit", aldus Van Dijk, die onder indruk was van het spel van het verjongde Italië van bondscoach Roberto Mancini.

"Zij hadden veel bewegende spelers, ze gingen van links naar rechts. Daar hadden we meer tegenover moeten stellen. Het begint met pit en strijd, en dat was er in de eerste helft niet genoeg."

Met de 0-1-ruststand door een rake kopbal van Nicolò Barella mocht Oranje niet eens klagen, want de Italianen lieten in de eerste helft nog aardig wat kansen onbenut.

"De eerste helft was ook mentaal zwaar, omdat we de bal niet hadden", vertelt Van Dijk. "Op een gegeven moment raakten spelers vermoeid en dan is het lastig om te blijven gaan en bij balbezit loopacties te maken. Het was echt matig tot slecht."

Frustratie bij Oranje in de slotfase tegen Italië. (Foto: Pro Shots)

'Het is aan de directie'

Na rust ging het volgens de 29-jarige Van Dijk "bij vlagen" beter met Oranje. "We namen iets meer risico, waardoor we meer druk op Italië kregen. En met meer pit kwamen we ook tot gevaarlijke momenten."

"De 1-1 had kunnen vallen, maar Italië heeft in de tweede helft ook veel mogelijkheden gehad. We moeten dus echt beter dan dit. Dat is de conclusie van de avond. Balen. Ik wil elke wedstrijd winnen."

De volgende wedstrijd van Oranje is op 7 oktober - een oefenduel met Mexico - en daarna wachten opnieuw Nations League-wedstrijden: tegen Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).

Van Dijk kan weinig zeggen over de kans dat er dan een nieuwe bondscoach op de bank zal zitten, nadat de afgelopen week Dwight Lodeweges op interimbasis de opvolger was van Ronald Koeman. "Er is veel over gezegd en geschreven de laatste dagen, maar ik heb geen flauw idee. Het is aan de directie."

