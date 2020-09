Dwight Lodeweges vindt dat het Nederlands elftal maandagavond te weinig heeft laten zien in het Nations League-duel met Italië (0-1-verlies). De interim-bondscoach hoopt dan ook dat zijn ploeg lering trekt uit de verdiende nederlaag.

"We hebben verloren van een toptegenstander. Italië wil in principe dezelfde dingen doen als wij, maar voerde dat veel beter uit. Dat is niet leuk, maar het is goed om hier van te leren", zei Lodeweges na het duel in Amsterdam tegen de NOS.

Oranje kwam er eigenlijk de hele wedstrijd niet aan te pas tegen Italië, dat in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong kwam via Nicolò Barella. Nederland was na rust iets beter, maar mocht van geluk spreken dat de ploeg van bondscoach Roberto Mancini niet verder uitliep.

"In de eerste helft speelden we te ver uit elkaar en hielpen we elkaar te weinig", zag Lodeweges. "We werkten wel hard, maar alleen maar heel hard lopen en heel hard werken is niet voldoende. In balbezit deden we het namelijk ook niet echt goed."

De spelers van Oranje druipen af. (Foto: Pro Shots)

'Kunnen nog wel een paar stappen maken'

Het verlies tegen Italië betekende de eerste nederlaag voor Oranje onder Lodeweges, die voorlopig de honneurs waarneemt na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. De geboren Canadees besloot te starten met Donny van de Beek op het middenveld en Georginio Wijnaldum als rechtsbuiten, maar dat pakte niet goed uit.

"Tegen Polen (1-0-winst, red.) viel Van de Beek hartstikke goed in en bleek Wijnaldum vervolgens aan de zijkant een goede combi met Hans Hateboer", verklaarde Lodeweges zijn tactiek in de Johan Cruijff ArenA.

"Daar kwamen we vandaag niet aan toe. In de tweede helft heeft iedereen wel met hart en ziel gespeeld en hadden we de gelijkmaker kunnen maken, maar die was ook niet echt verdiend geweest. Wij willen ook doen wat Italië doet, maar kunnen daar nog wel een paar stappen in maken."