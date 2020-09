Polen heeft zijn tweede wedstrijd in de Nations League maandagavond gewonnen. Het elftal van bondscoach Jerzy Brzeczek was in de groep van het Nederlands elftal met 1-2 te sterk op bezoek bij Bosnië en Herzegovina.

Bosnië kwam halverwege de eerste helft wel op voorsprong in Zenica. Haris Hajradinovic benutte een strafschop, nadat de bal op de stip ging vanwege een overtreding van Jan Bednarek op Elvir Koljic.

Op slag van rust tekende Kamil Glik met een kopbal uit een hoekschop voor de gelijkmaker, waarna Kamil Grosicki de Polen halverwege de tweede helft de winst bezorgde. De aanvaller kopte raak uit een voorzet van Maciej Rybus.

Door de overwinning heeft Polen nu net als Oranje, dat maandag met 0-1 verloor van Italië, drie punten uit twee wedstrijden. Vanwege de 1-0-nederlaag van afgelopen vrijdag in Amsterdam staan de Oost-Europeanen derde. De Bosniërs zijn met één punt hekkensluiter in groep 1 van divisie A.

Polen speelt op 11 oktober in zijn derde Nations League-wedstrijd in Gdansk tegen Italië. Bosnië en Herzegovina is dan in Zenica de tegenstander van Nederland.

Uitslagen Nations League Divisie A:

Nederland-Italië 0-1

Bosnië en Herzegovina-Polen 1-2

Divisie B:

Oostenrijk-Roemenië 2-3

Noord-Ierland-Noorwegen 1-5

Tsjechië-Schotland 1-2

Israël-Slowakije 1-1

Divisie C:

Kazachstan-Belarus 1-2

Albanië-Litouwen 0-1

Noorwegen haalt uit in Noord-Ierland

Een divisie lager haalde Noorwegen met 1-5 uit tegen Noord-Ierland. Erling Haaland en voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth maakten beiden twee treffers. In dezelfde poule boekte Roemenië een benauwde overwinning bij Oostenrijk: 2-3.

In groep 2 van divisie B ging Tsjechië in Olomouc met 1-2 onderuit tegen Schotland en pakte Israël op eigen veld op de valreep een punt tegen Slowakije: 1-1.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League