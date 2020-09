Het Nederlands elftal heeft maandag een nipte nederlaag geleden in de Nations League-wedstrijd tegen Italië. Door een doelpunt vlak voor rust wonnen de Italianen met 0-1 van Oranje, dat een zwakke indruk maakte.

In de eerste helft kreeg Italië al veel kansen en in de tweede minuut van de extra tijd kopte Nicolò Barella raak. Ook na rust was Italië sterker, maar meer treffers bleven uit in de Johan Cruijff ArenA.

Door de nederlaag is Oranje de koppositie in groep 1 van de Nations League kwijt. De ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges blijft op drie punten staan en Italië heeft vier punten uit twee duels. De andere wedstrijd maandag in de poule werd door Polen met 1-2 gewonnen bij Bosnië en Herzegovina.

De volgende interland van het Nederlands elftal is een oefenwedstrijd op 7 oktober in Amsterdam tegen Mexico. Kort daarna staan uitduels in de Nations League met Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober) op het programma.

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk druipt af. (Foto: Pro Shots)

Van de Beek begint op middenveld

In tegenstelling tot Polen vrijdagavond kwam Italië maandag niet naar de ArenA om te verdedigen. Sterker, het verjongde elftal van bondscoach Roberto Mancini nam het initiatief en combineerde af en toe fraai door de Nederlandse defensie heen. In de eerste twintig minuten waren er al drie Italiaanse kansen.

Na balverlies van Joël Veltman schoot Barella via een Nederlands been over, een spectaculaire halve omhaal van Nicolò Zaniolo ging ook over en Ciro Immobile prikte de bal net naast.

Het duurde tot de 32e minuut tot Oranje eindelijk een goede mogelijkheid kreeg. Georginio Wijnaldum, die als verkapte buitenspeler speelde (Donny van de Beek had een basisplaats op het middenveld), draaide goed weg en kon uithalen, maar zijn schot verdween recht in de handen van doelman Gianluigi Donnarumma.

Ondertussen bleef Italië beter en op slag van rust kwam de beloning voor de ploeg die net als Nederland ontbrak op het WK 2018. Barella kopte een voorzet van Immobile binnen (0-1), waardoor Oranje met zorgen de rust in ging.

Jasper Cillessen is kansloos bij de 1-0 van Italië. (Foto: Pro Shots)

Luuk de Jong komt als pinchhitter

De slechte eerste helft deed Lodeweges niet besluiten te wisselen. Het spelbeeld veranderde aanvankelijk ook niet, want Italië bleef beter en gooide er nog maar eens een soepele aanval uit. Lorenzo Insigne was het eindstation en hij dwong keeper Jasper Cillessen met een goed schot tot een uitstekende redding.

Een minuut later stelde Nederland daar zowaar aanvallend iets tegenover. Via Memphis Depay en Wijnaldum kwam de bal bij Van de Beek, die Donnarumma op zijn weg vond. De goede Nederlandse aanval bleek een incident, want Italië had de controle en kreeg via Immobile en invaller Moise Kean nog meer kansen.

In de hoop op een slotoffensief bracht Lodeweges, die opnieuw niemand liet debuteren, pinchhitter Luuk de Jong voor linksback Nathan Aké. Hierdoor kreeg Italië het lastiger. Oranje schreeuwde om een strafschop na een vermeende overtreding op invaller Denzel Dumfries, maar scheidsrechter Felix Brych wuifde het weg.

Even later probeerde Memphis het met een spectaculaire omhaal die voorlangs vloog. Zelfs Van Dijk ging nog als een soort stormram naar voren, maar ook hij kon het verschil niet maken, waardoor het 0-1 bleef en Oranje de eerste nederlaag leed in de Nations League én onder Lodeweges.

