Sam Lammers zou op weg zijn om de overstap te maken van PSV naar Atalanta. VI schrijft maandag dat de kans reëel is dat de spits tegen de zin van de Eindhovenaren in vertrekt en volgens AD heeft hij al een mondeling akkoord bereikt met de Italiaanse club.

Atalanta zou ongeveer 7 miljoen euro willen neerleggen voor Lammers, maar die transfersom vindt PSV vooralsnog veel te laag. De Eindhovenaren denken naar verluidt aan een dubbelcijferig miljoenenbedrag.

PSV wil Lammers, die nog een contract tot medio 2021 heeft, graag behouden en is niet te spreken over de gang van zaken. De Brabanders dachten al een akkoord te hebben bereikt met de 23-jarige aanvaller over een nieuwe verbintenis, maar hij heeft nog altijd zijn handtekening niet gezet.

Lammers kreeg de meerjarige aanbieding van PSV vorig jaar tijdens zijn revalidatieperiode. Hij herstelde op dat moment van een zware knieblessure, die hij ruim een jaar geleden opliep tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (2-0-verlies). Begin dit kalenderjaar maakte hij zijn rentree.

Lammers scoorde drie keer in de voorbereiding

In zijn eerste seizoenen bij PSV, waarvoor hij in 2016 zijn debuut maakte, had Lammers weinig uitzicht op speeltijd. Na een succesvol seizoen met zestien competitietreffers op huurbasis bij sc Heerenveen ging hij vorig jaar op jacht naar een basisplaats.

Zijn zware blessure gooide echter roet in het eten, maar komend seizoen lijkt hij wel in aanmerking te komen voor veel speelminuten. In de voorbereiding kwam hij drie keer tot scoren.

Een eventueel vertrek van Lammers naar Atalanta zou voor PSV op een zeer ongelegen moment komen. Voor de 24-voudig landskampioen gaat het nieuwe Eredivisie-seizoen komende zondag namelijk van start met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.