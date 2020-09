Frankrijk moet het dinsdagavond in de Nations League-wedstrijd tegen Kroatië zonder Kylian Mbappé stellen. De aanvaller testte maandag positief op het coronavirus en is uit de selectie gehaald.

De 21-jarige Mbappé deed zaterdag nog mee in de Nations League-ontmoeting met Zweden. De sterspeler van Paris Saint-Germain zorgde in de Friends Arena zelfs voor de enige treffer van de wedstrijd.

De spelers van Frankrijk ondergingen maandag coronatests en daaruit bleek dat Mbappé als enige in de selectie het COVID-19-virus onder de leden heeft. Het management van het Franse elftal bevestigt dat hij momenteel in isolatie zit.

Afgelopen week maakte Paris Saint-Germain al bekend dat er meerdere spelers van de club positief zijn getest op het coronavirus. Het is niet bekend of Mbappé door zijn teamgenoten besmet is geraakt.

De wedstrijd tussen Frankrijk en Kroatië gaat vooralsnog gewoon door en begint dinsdag om 20.45 uur in het Stade de France. De Fransen zitten met Kroatië, Zweden en Portugal in groep 3 van divisie A.