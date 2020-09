FC Utrecht is niet te spreken over het uitstellen van de competitiewedstrijd van de Domstedelingen tegen AZ. De KNVB besloot het openingsduel in de Eredivisie maandagavond te verplaatsen zodat de Alkmaarders meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de Champions League-ontmoeting met Dynamo Kiev.

"Dat de KNVB zo kort voor deze wedstrijd, vijf dagen voor de aftrap, besluit tot uitstel over te gaan is voor ons onbegrijpelijk en teleurstellend", foetert algemeen directeur Thijs van Es op de website van FC Utrecht. "Zeker in deze tijd, waarop zoveel voorbereidingen getroffen moeten worden in het kader van de COVID-19-protocollen."

De wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ stond oorspronkelijk gepland voor komende zaterdag. De Noord-Hollanders dienden een verzoek in om het duel uit te stellen, omdat ze volgende week dinsdag in Oekraïne tegen Dynamo Kiev spelen in de derde voorronde van de Champions League. De KNVB gaf hier gehoor aan.

FC Utrecht begrijpt dat de wedstrijd is uitgesteld, maar had dat liever eerder zien gebeuren. "Begrijp me niet verkeerd, we gunnen het AZ om ruimte te krijgen om zich optimaal voor te bereiden op het duel in Oekraïne", aldus Van Es.

"Het is in ieders belang dat daar goed gepresteerd wordt. Echter kon dit scenario drie weken geleden al bedacht worden. Dat er dan nu besloten wordt om de wedstrijd van aanstaande zaterdag uit te stellen, laat ons verbijsterd achter."

'Dit is een grote dreun'

Het is nog onbekend op welke datum het duel tussen FC Utrecht en AZ alsnog gespeeld zal worden. Voor de ploeg van coach John van den Brom begint de competitie nu op vrijdag 18 september met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

"Onze spelers en stafleden zijn maanden in training om klaar te zijn voor de start op 12 september. Om dan vijf dagen voor de start te horen dat het niet nodig is geweest, is een grote dreun. Al met al is het dus enorm teleurstellend dat er zaterdag geen aftrap van het seizoen gaat plaatsvinden bij FC Utrecht", besluit Van Es.

Door de verplaatsing van FC Utrecht-AZ trappen sc Heerenveen en Willem II het nieuwe Eredivisie-seizoen af. Die wedstrijd begint zaterdag om 18.45 uur in het Abe Lenstra Stadion.

