Phil Foden is maandagavond diep door het stof gegaan na het overtreden van de coronaregels. De middenvelder van Engeland werd samen met Mason Greenwood uit de selectie gezet, omdat het duo zaterdag na de Nations League-wedstrijd tegen IJsland (0-1) bezoek van twee vrouwen ontving in het hotel.

"Ik wil mijn excuses aanbieden. Aan bondscoach Gareth Southgate, mijn teamgenoten, de technische staf, de supporters, de club en mijn familie", schrijft de pas twintigjarige Foden in een verklaring op zijn Instagram Stories.

"Ik ben een jonge speler die nog veel moet leren, maar ik ben me bewust van mijn verantwoordelijkheid als speler van Manchester City en Engeland. Dit keer maakte ik een slechte beslissing. Mijn gedrag was niet op het niveau dat van mij verwacht mag worden."

Bondscoach Southgate bevestigde eerder op maandag al de berichten in Britse tabloids over het hotelbezoek van de twee vrouwen en zette Foden en Greenwood uit de selectie. Manchester City noemde de actie van zijn toptalent "totaal ongepast".

'Dit is voor mij een waardevolle les'

Zowel Foden als Manchester United-aanvaller Greenwood maakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen IJsland zijn interlanddebuut. Foden, die zelfs aan de aftrap stond, baalt als een stekker dat zijn eerste wedstrijd voor 'The Three Lions' nu wordt overschaduwd door zijn actie.

"Toen ik werd opgeroepen voor deze wedstrijden was ik immens trots. Het voelde als een ongelooflijk privilege om het shirt van Engeland over mijn hoofd te trekken en het doet dan ook pijn dat ik nu niet mee mag reizen naar Denemarken. Maar dit is voor mij een waardevolle les", aldus Foden.

Engeland speelt dinsdag om 20.45 uur in Kopenhagen tegen Denemarken. De Denen gingen zaterdag in de eerste wedstrijd van deze Nations League-editie met 0-2 onderuit tegen België.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League