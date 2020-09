De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie tussen FC Utrecht en AZ is maandagavond uitgesteld. Het duel wordt verplaatst zodat de Alkmaarders meer tijd hebben om zich te kunnen voorbereiden op de ontmoeting met Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en AZ zou zaterdag om 16.30 uur op het programma staan. Volgende week dinsdag speelt de ploeg van coach Arne Slot in Oekraïne tegen Dynamo Kiev. De winnaar van dat treffen plaatst zich voor de play-offs van de Champions League.

Vanwege de korte tijd tussen de twee wedstrijden en de reis naar Oekraïne besloot AZ een verzoek in te dienen bij de KNVB om het duel in Stadion Galgenwaard te verplaatsen. Dat werd gehonoreerd door de KNVB.

"Het is een lastige beslissing, want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo'n korte termijn", legt de bond uit op de website.

"We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League."

Heerenveen en Willem II trappen seizoen nu af

Het is nog onbekend op welke datum het duel tussen FC Utrecht en AZ alsnog gespeeld zal worden. Door de verplaatsing trappen sc Heerenveen en Willem II het nieuwe Eredivisie-seizoen af. Die wedstrijd begint komende zaterdag om 18.45 uur in het Abe Lenstra Stadion.

Voor AZ begint de competitie nu op zaterdag 19 september met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. FC Utrecht speelt een dag eerder zijn eerste wedstrijd op bezoek bij VVV-Venlo.

Bekijk het programma in de Eredivisie